'Teselli kadınları' anlaşmazlığı sona eriyor

Güney Kore ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında imparatorluk askerleri için genelevlerde köle gibi çalıştırılan Koreli kadınlarla ilgili iadeyi itibar anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak amacıyla görüşmelere başladılar.

Japonya Dışişleri bakanı Fumio Kishida Pazartesi günü Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung Se ile Seul'deki buluşmasının ardından yaptığı açıklamada Başbakan Şinzo Abe' nin mağdurlardan özür dileyeceğini ve üzüntüsünü ifade edeceğini söyledi. Anlamını yumuşatıcı kavramla ‘teselli kadınları' olarak adlandırılan Koreli kadınlara Japonlar tarafından yapılan muamele ikili ilişkilerin düzeltilmesi önündeki en büyük engeli oluşturmaktaydı.

Japonya mağdurların tazmini için 7,6 milyon Euro'luk yardım fonu kurulacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Kishida Japonya'nın sorumluluğunu kabul ettiğini ve alınan kararların kalıcı bir şekilde uygulanması kaydıyla ‘teselli kadınları' konusunun nihai olarak kapanmış sayılacağını söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun da, Japonya mutabakata uyduğu takdirde anlaşmazlığın sona ermiş addedileceğini belirtti. Tarihçiler tarafından savaş sırasında 200 bin kadar Koreli ve Çinli kadının Japonlar tarafından seks kölesi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.