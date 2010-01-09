Teselli edip helallik istedi, yerine işe girdi

Anamur'da işten çıkarılan bedensel engelli işçinin yerine işe giren AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Öz, işsiz kalan Yıldız'dan bir de helallik istedi!



Anamur İlçesi Devlet Hastanesi’nde yeni yılın ilk işgünü işten çıkarılanların yerine yenileri alındı. İşe alınanların arasında AKP'li İlçe Gençlik Kolları Başkanı da var. AKP'li Nurullah Öz’ün, yerine işe girdiği bedensel engelli işçi Hasan Yıldız’dan bir de helâllik istediği ortaya çıktı.

Anamur Devlet Hastanesi’nde işten çıkarılan 32 işçi arasında bedensel engelliler, kanser olan annesine tek başına bakmaya çalışanlar, çocuk bekleyenler var... İşten çıkarılan 32 işçi Anamur Devlet Hastanesi’ne taşeron olarak hizmet veren iki firmanın çalışanlarıydı. 22’si Fatih Temizlik Firması’ndan. Asgari ücretle (536 lira) çalışıyorlardı. 10’u ise Kayacı Bilgisayar’dan bilgisayar operatörleri.



İki firmanın ihale süresi dolunca, bilgisayar işini yine aynı firma aldı. Temizlik işi ise Okyanus Temizlik firmasının oldu. Okyanus Temizlik, Konya Merkezli Okyonus Şirketler Grubu’na bağlı. Sahibi Nusret Argun halen ‘örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, yağma, rüşvet, özel belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla yargılanıyor.



İhalelerin ardından Okyanus Temizlik, eski şirketten ‘miras’ 10 işçiyi ‘yeniden’ işe aldı. 22 işçiyi işten çıkardı. Kayacı bilgisayar ise yeni ihale rüzgârıyla 10 operatörünün 10’unu da değiştirdi.





İsim listesi



Her iki firma, çıkarılan işçilerin yerine alınacak yeni işçilerin adlarını, Anamur Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne bildirdi. Ancak, işe alınan işçilerin adlarının AKP İlçe Başkanı Ahmet Yıldırım tarafından belirlendiği iddiaları üzerine, yeni işçiler işbaşı yaptırılmadı. Hastanede eksik personelle yapılan temizlik işleri ve diğer hizmetler aksamaya başladı.





Kapıda öğrendi



Çıkarılan işçilerden bedensel engelli Hasan Yıldız, temizlik kadrosunda gösterilmesine rağmen, aslında hasta kabul bölümünde bilgisayar operatörü olarak çalışıyordu. İşten atıldığını hastane kapısında öğrenen Yıldız, AKP'li Nurullah Öz tarafından teselli edildi. Öz’ün Hasan Yıldız’ın tekerlekli sandalyesi önünde diz çöküp konuşması objektiflere de yakalandı. 2010’a işsiz girmenin şokunu yaşayan Öz, Yıldız’ın kimliğini öğrenince ikinci şokunu yaşadı:



“Yanıma geldi. ‘Senin işten çıkarıldığından haberim ve ilgim yok. Hakkını helal et’ dedi. Ben de haksızlığı kim yapıyorsa onu Allah’a havale ettiğimi söyledim. Bu konuşmayı yaparken, onun işe girdiğini de, partili olduğunu da bilmiyordum. Şimdi bu durum gösteriyor ki, işi alan şirket parti mensubu ve kontenjanlarına yer açmak için bizim ekmeğimizle oynamışlar.”



Nurullah Öz’ün adı, Kayacı Bilgisayar firmasının hastanenin başhekimliğine gönderdiği 4 Ocak tarihli işe alınacak kişilerin isim listesinde yer alıyor. AKP Anamur Gençlik Kolları Başkanı Öz, konuyla ilgili konuşmak istemedi.





Bir şirket kaybetmiş, bir şirket kazanmış



AKP Anamur İlçe Başkanı Ahmet Yıldırım, hastane yönetimine 32 kişilik yeni işçi listesi vermek ve eski işçilerin çıkarılmasına neden olmakla suçlandı. Suçlamaları reddeden Yıldırım “Hizmet alımı ihalesini bir şirket kaybetmiş, bir şirket kazanmıştır. Şirket kendi çalışacağı kişileri kendisi seçer. İddialar şahsımı ve partimi karalamaya yöneliktir” dedi. Anamur’da, işten çıkarılan işçilerin hastane önündeki bekleyişleriyse dün de sürdü. İşçiler konuyu mahkemeye götüreceklerini söyledi.