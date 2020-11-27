"Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun" diyen AKP'li Çamlı'ya yanıt: Aileniz, tarihi çeşmeyi söküp yerine apartman yaptı

Fatih'teki tarihi çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdığı ortaya çıkan AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı , kendisini ifşa eden İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat 'a "Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun" dedi. Polat ise, belge paylaşarak tarihi çeşmenin sapasağlam iken 1980 yılında Çamlı'nın ailesi tarafından yerine aile apartmanı yapıldığı bilgisiyle yanıt verdi.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi I. Mahmud Çeşmesi'nin imitasyon kitabesine, babası Ahmed Zeki Çamlı'nın ismini yazdırdığı ortaya çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, teşekkür edileceğine çamur atıldığını söyleyerek kendini savundu.

Kendisini ifşa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın paylaşımını alıntılayan Çamlı "İBB Gn sekreteri olmuşsun ama memuriyetini siyasi çamuriyete alet ediyorsun. Yazık. İBB kimlere kalmış.Kanuna nizama usule aykırı hiç bir şey yokken, başkanının musluk açılışı yaptığı bir devirde, kaybolmuş koskoca bir çeşme ihya edilmiş, teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun..." dedi.

"Ailenizin söküp yerine aile apartmanı yaptığı..."

Bunun üzerine Mahir Polat da Çamlı'nın paylaşımını alıntılayarak şöyle yazdı:

"1978'de arsası ile satın alıp 1980 yılında sapasağlam ayakta iken ailenizin söküp yerine aile apartmanı yaptığı Sultan 1. Mahmud'un vakıf çeşmesinin, yerinde binanız olduğu için cami duvarına, kitabesini değiştirerek yaptırdığınız taklidi için çok teşekkür ederim."

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Çamlı, babasının adını yazdırmıştı

Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2018'de restorasyonu tamamlanan 1. Mahmud Çeşmesi kitabesinin orjinalinde "Ayn-ı dilcûy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud" şeklinde biten kitabeye, "Sahibü'l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el fatiha" şeklinde ekleme yapılarak bitirildiğini ortaya koymuştu.

Polat, "Hangi sosyal statüde olursanız olun tarihi eserlerin imitasyonunu yapmak, kitabesine babamızın adını yazma hakkı vermiyor bize. Hele adını sultandan sonra yazdırmak Osmanlı devrinde olsa infial olurdu. Öyle olsa her restorasyonda Süleymaniye kitabesi okunmaz hale gelirdi" diye duruma tepki göstermişti.