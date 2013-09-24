iPad'e 380 liralık rakip geliyor...

İngiliz perakende devi Tesco, teknoloji alanına bir adım daha atarak geliştirdiği ucuz tablet bilgisayarın lansmanını gerçekleştirdi.

Apple'ın tablet bilgisayarı iPad'e rakip olarak geliştirilen ve Huld adı verilen ürünün 120 pound yani yaklaşık 380 liradan satılacağı belirtildi. Piyasadaki en ucuz tablet bilgisayar olacak olan Huld'un, İngilterede 400 pounda satılan iPad karşısında güçlü bir rakip olabileceği düşünülüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Google Android işletim sistemiyle geliştirilen ürün 7 inch ekran ve 16 gigabyte hafıza kapasitesine sahip.

Henüz satışına başlanılmayan Huld'ın, yeni yıla doğru mağazalara gelmesi planlanıyor.

International Data Corp analistlerine göre 2013 yılı sonuna gelindiğinde bilgisayar, akıllı telefon ve tablet pazarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 oranında büyümüş olacağı öngörülüyor. aSöz konusu büyümenin büyük bir bölümünü ise akıllı telefon ve tablet bilgisayarların oluşturacağı belirtiliyor.