Tesco Kipa'dan aynı taktik

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin adının karıştığı Silivri’deki imar değişikliği işleminin bir benzerinin yine Tesco Kipa için, Yalova’da da yapıldığı ortaya çıktı. Ancak bu kez, işin içine muhtelif kişilerin girmediği Tesco Kipa’nın imar değişikliği karşılığı olarak bizzat Yalova Belediyesi’ne toplamda 3.3 milyon YTL bağışladığı anlaşıldı.



Tesco Kipa’nın hipermarket alanı yaratmak için imar değişikliği istediğinde elini cebine atmak zorunda kaldığını ortaya koyan rüşvet gibi bağışın ilginç hikayesi şöyle:



Tesco Kipa, Yalova’da yapmayı planladığı alışveriş merkezi için toplamda 33 dönüm olan bir araziyi gözüne kestirdi. Ancak ortada bir sorun vardı. Sözkonusu parseller imar planında düşük yoğunluklu konut alanı olarak görünüyordu. Tesco Kipa, Yalova Belediyesi’nin kapısını çaldı ve imar tadilatı istedi. Yalova Belediyesi’nin Meclis kararı ile sözkonusu alan konut alanından ticari alana çevrildi. İnşaat emsali de önce 0.4’ten 0.8’e, yetmeyince de 1’e yükseltildi.

Yani ilk etapta Tesco Kipa sözkonusu araziye ancak 13 bin 200 metrekarelik bir inşaat yapabilecekken, inşaat alanı emsal 1’e çıkınca 33 bin metrekareye çıktı. Tesco Kipa sözkonusu alanın konuttan ticari alana çevrilmesi karşılığında Yalova Belediyesi’ne 2 milyon YTL ödedi. İlave emsal artışı ve birleşik parseller arasında kalan belediyeye ait yaklaşık 3 bin metrekarelik yolun da arsanın kenarına taşınması karşılığında 1.3 milyon YTL daha ödedi. Böylece Tesco Kipa Yalova arazisine toplamda 3.3 milyon YTL’lik ödeme yaparak sahip olabildi.



Herşey şeffaf oldu

Sözkonusu arsa imar değişikliğinde Silivri’de yaşananlardan tek farklılık ise bu kez Tesco Kipa’nın şahıslara değil de bizzat belediyeye bağış adı altında ödeme yapması oldu. Sözkonusu pazarlıklar ve bağış, Yalova Belediyesi’nin meclis kararlarında da yer aldı.



Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, sözkonusu bağışın kabul işlemleri için 3 Eylül 2007 tarihinde Yalova Meclisi’ni topladı. Toplantıda Tesco Kipa’nın şartlı bağışı tartışıldı. Barbaros Binicioğlu, Tesco Kipa ile olan pazarlığı doğrularken, belediye için çok hayırlı bir iş yaptıklarını söyledi. 2006 yılı sonlarında Tesco Kipa yöneticilerinin geldiğini anlatan Binicioğlu 5 milyon YTL’den kapıyı açtıklarını ancak daha sonra 2 milyon YTL’ye anlaştıklarını söyledi.



Değişikliği söylemedik

Binicioğlu, Tesco Kipa yöneticileri ile ilk temastan sonra yaşananları da şöyle aktardı: Bizim bölge için hazırlık yaptığımız planlar vardı. Bu planlarda zaten onların istediği şekilde olacak ve yol kenarını ticaret alanı yapacaktık. Pazarlık şansını kaybetmemek için bu konuyu onlara hiç açmadan pazarlığa başladık. ‘Eğer imar tadilatını istediğimiz şekilde yaparsanız belediyeye 1 milyon YTL bağış yapmak istiyoruz’ dediler. Çanakkale’de de o fiyatı vermişler. Ben önce ’Biz Çanakkale’den büyük bir iliz, 1 milyon yetmez. 5 milyon isteriz’ dedim. Sonra sıkı bir pazarlık başladı ve 2 milyon YTL’ye anlaştık. Sonra Meclis’te imar değişikliği kabul edildi ve emsal 0.8’e çıkartıldı, alan da alışveriş merkezi oldu. TESCO inşaata başladı ancak inşaat alanları yetmemiş. Bunun üzerine tekrar bize başvuruda bulundular ve emsali 1’e çıkarmamızı istediler. Bunun üzerine tekrar pazarlık yaptık ve 1.3 milyon YTL’lik bir bağış daha istedik. Böylelikle 3.3 milyon YTL bağış aldık."





