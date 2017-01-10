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Ekonomi

Tesco bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz perakende zinciri Tesco bin çalışanının işten çıkarılacağını açıkladı

10 Ocak 2017 20:38

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Tesco bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamada İngiltere’deki yeniden yapılanma kapsamında 25 dağıtım merkezinden 2'sinin kapatılacağı, bu kapsamda bin çalışanın işine son verileceği belirtildi.

Açıklamada haziran ayında yeniden yapılanma doğrultusunda 500 yeni istihdamın da yaratılabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin olarak Tesco İngiltere’nin Üst Yöneticisi Matt Davies ise, “Müşterilerimizin ihtiyaçları değiştiği için, işletmelerimizi geleceğe uyumlu şekilde dönüştürmemiz son derece önemli. Bu sebeple İngiltere’deki 2 dağıtım merkezimizi kapatıyoruz.” yorumunu yaptı.

Sainsbury’s, Asda ve Morrisons, Alman rakipleri Aldi ve Lidl karşısında da son dönemde pazar paylarını korumakta zorlanmaktaydı.

2016 kasım ayı itibarıyla, Tesco’nun İngiltere’de yiyecek- içecek perakende satış zincirleri arasındaki pazar payı yüzde 28,2 seviyesinde yer alıyor.

 

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