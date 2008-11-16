Tesadüfen şarap yaptı, seri üretime geçti!

Denizli'nin şarap üretimiyle tanınan ilçesi Bekilli'de tesadüf sonucu şarap üretimine başlayan Hasan Altıntaş, yıllık 3 bin ton üretim kapasitesine ulaştı, bu yıl Fransa'ya ihracat da yaptı.



Küp Şarapçılık şirketinin kurucusu Hasan Altıntaş (81), şarap üretiminde bu yıl 50. yılını doldurduklarını belirtti.



Altıntaş, şarap üretene kadar hiç şarap içmediğini ve üretimi de düşünmediğini, tesadüfen bu işe girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"1958 yılında şapkacılık yaparak geçimimi sağlıyordum ve işlerim çok iyiydi. Elektrikli dikiş makinelerinde ürettiğim şapkaları tüm bölgeye pazarlıyordum. Bir gün eşim bahçeden topladığı vişneleri şurup yapmak için ezmiş ve bir cam şişeye koymuş, şişenin ağzını da gazlı bez ile kapatmış. Pencerenin önünde güneşin de etkisiyle gazlı bez şişeye yapışmış ve şişenin hava almasını engellemiş. Bu nedenle şişedeki vişne suyu, şurup yerine şarap olmuş.

O gün mahallede bir mevlit vardı. Mevlitten çıkan cemaat benim evin önünden geçerken, eve davet ettim. Onları ağırlarken, camın önünde bekleyen vişne şurubunu açtım, içine biraz şeker koyarak, ikram ettim. Ertesi gün birisi iş yerime gelip durumu anlatınca koşarak eve gittim. Şişeyi açıp tadına baktım. O zamana kadar hiç alkol içmemiştim. Bilen arkadaşlara götürüp onlara da içirdim. Onlar da bunun iyi bir şarap olduğunu söylediler. O gün şarap üretmeye karar verdim."



Tesadüfen bulduğu şarap üretim yöntemini geliştirerek, fabrika kurmak istediğini, ancak günah olduğu gerekçesiyle ortak bulamadığını ifade eden Altıntaş, kişisel çabalarıyla kurduğu şirketin 50 yıldır üretim yaptığını bildirdi.

Kurduğu fabrikada 47 çeşit şarap ürettiğini ve yıllık üretiminin 3 bin tona ulaştığını kaydeden Altıntaş, önceki yıllarda Almanya'ya şarap gönderdiğini, bu yıl da ilk kez Fransa'ya ihracata başladığını belirtti.



Türkiye'nin ilk organik şarap üreticisi olduğunu savunan Altıntaş, üretiminin tamamını kendi bağlarından elde ettiğini ve şarabı yıllandırdıktan sonra şişelediğini ifade etti.



Her şarabın ayrı bir tadı ve hikayesi olduğunu, iyi şarap yapmak için hiçbir masraftan kaçınılmaması gerektiğini bildiren şöyle dedi:

"Bizim kültürümüzde şarabın yeri pek yok. Ancak topraklarımız şaraplık üzüm için çok elverişli. Ben hayatımı bu işe adadım. Kaliteli şarap yapıyorum. Türkiye'de şarap sektörünün gelişmesi için yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor."

