Tesadüfen keşfedilişti; Bayburt, kehribarı Çin'e ihracat edecek

Bayburt'un Aydıncık Köyü'nde köylülerin yıllarca çıra zannederek yaktıkları kehribara Çinli takı tasarım firması Huoruo Sanayi Grubu talip oldu. Görüşmeler için Bayburt’a gelen firma temsilcileri numune aldı. Maden sahasını da inceleyen heyet, kehribarın ihracatına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

Kehribar rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını ifade etti. Firma temsilcilerinin talebi doğrultusunda ilk etapta birkaç numune teslim ettiklerini ifade eden Haşlak, “Ürünümüzü beğendiler. Numuneleri aldılar. Bir ön anlaşma yaptık. Bundan sonra da çalışmaların devamı gelecek” diye konuştu.

Kehribar ilaç sektöründe sakinleştirici olarak da kulanılıyor

Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise kehribarın Budizm inanışında önemli ve kutsal bir yeri olduğuna işaret etti. Budizm'de kutsal görülen yedi eşyadan en önemlisinin kehribar olduğuna dikkat çekerek “Çin'deki kehribar piyasayı çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75'i Çin'e gönderiliyor. Orada piyasaya sunuluyor. Çoğunlukla takı amacıyla ya da tapınaklarda kullanılıyor. Beş bin yıllık Çin tarihine baktığımızda kehribarın ilaç sektöründe sakinleştirici olarak kullanıldığını da görüyoruz” dedi.

"Bayburt'ta bir tesis kurup, çıkarılan kehribarı burada işleyerek direkt Çin'e gönderebiliriz"

Bayburt'ta tespit edilen kehribar rezervinden örnekler aldıklarını ve Çin'e göndereceklerini anlatan Hui, şunları söyledi: "Numuneler kabul edilirse buna yönelik bir anlaşma yapacağız. Daha sonra Türkiye'ye bir ekip göndereceğiz. Kazılacak yerlere bakacağız. Orada uygun gördüğümüz madenin Çin'e ithalatını gerçekleştireceğiz. Kehribar, Bayburt'ta son iki yıldır keşfedilmiş. Üretimi ve işlenmesi çok gelişmemiş. Daha güzel neler yapabiliriz diye bakacağız. Belki Bayburt'ta bir tesis kurup, çıkarılan kehribarı burada işleyerek direkt Çin'e gönderebilir, orada doğrudan piyasaya sürebiliriz." (İHA)