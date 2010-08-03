Terzi Fikri'ye vefa borcu AKP engeline takıldı

T24

TERZİ FİKRİ'YE VEFA



‘DARBE MAĞDURLARINI SİYASETE MALZEME YAPIYORSUNUZ’

TERZİ FİKRİ KİMDİR?



Karabağlar Kent Konseyi'nin ilçeye Terzi Fikri anıtı dikilmesi önerisi, bu akşam yapılan Karabağlar Belediye Meclisi toplantısı'nda gündeme geldi. CHP Grup Başkan vekili Murat Bakan, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Fatsa Belediye Başkanı olan Fikri Sönmez'in halkın belediye yönetimine doğrudan katılımını sağlayan halk komiteleri uygulamalarıyla Türkiye'de ve dünyada sosyal belediyeciliğin ilk örneklerini verdiğini söyledi.Bakan, Kent Konseyi kararlarının belediye meclisinde gündeme alınmasıyla aynı anlayışın Karabağlar'da da uygulanması nedeniyle Terzi Fikri'nin anısının ilçede yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.Ak Parti Grubu ise anıta karşı çıktı. Ak Parti Meclis üyesi Mehmet Emin Aşkın, Terzi Fikri'nin uygulamaları kendiliğinden başlatmadığını söyledi. Aşkın, 1975 yılından itibaran Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın tüm il ve ilçelerde yaptığı toplantılardan sonra Fatsa'nın da aralarında olduğu pek çok ilde benzer uygulamaların yapıldığını söyledi. AKP Grup Başkan Vekili Gülsüm Satoğlu ise ilçeye heykeli dikilecek kimsenin Karabağlar'a hizmet etmiş olması, hedef lider görüntüsü sergilemesi veya ulusal bir başarı elde etmiş olması koşulu aranması gerektiğini söyledi. Satoğlu, bu anlamda bir liste yapıldığında ise Terzi Fikri'nin ön sıralarda yer almayacağını dile getirdi.CHP'li üye Kadir Sinan, Ak Parti'lilere sert sözlerle yanıt verdi. Sinan, Terzi Fikri anıtı tartışmasını Anayasa referandumu propagandalarıyla karşılaştırdı. Ak Partilileri anlamakta güçlük çektiğini belirten Sinan,“ Siz 12 Eylül mağdurlarını, darbe mağdurlarını siyasete malzeme edin, çıkıp insanlardan Anayasa metinlerine 'Evet' demesini isteyin! Bunları yaparken 12 Eylül mağduru bir sürü insanın, geçmişini, geleceğini, tüm siyasi birikimini, Türkiye adına koymuş oldukları tüm öngörüleri kullanın! Şimdi ise Türkiye'de yerel yönetim konusunda öncülük yapmış, kenti halkla birlikte yönetme anlayışını hayata geçirmeyi becerebilmiş, bu uygulamalarla üniversitelere konu olmuş bir insan konusunda tereddütünüzü anlamakta zorluk çekiyorum”dedi.Sinan, sözlerini Ak Parti Grubunu daha da kızdıran bir çağrıyla bitirdi. Anayasa konusunda gösterdikleri tavrı bir daha düşünmelerini isteyen Sinan,“Ya aslınıza dönün, ya da Sayın Fikri Sönmez'le ilgili sözlerinizi geri alın” dedi.Kadir Sinan'a AKP Grup Sözcüsü Erol Körüklü yanıt verdi. Körüklü, Sinan'ın Ak Parti grubunu anlamakta zorluk çekmesine karşın kendilerinin Sinan'ı çok iyi anladığını söyledi. Körüklü, “Çünkü, Terzi Fikri'nin menşei, icratları pek çok 12 eylül öncesini hatırlayan insanın zihninde mevcuttur. Sayın Murat Bakan, Terzi Fikri'yle ilgili bir fikir birliği olmamasına karşın 'Bu böyledir. Bunu herkes bilir. Bir tek siz mi bilmiyor sunuz?' şeklinde yanlış genellemeler yaptı.Bu Meclis'te bizim Anayasa ve mevzuata dayanan farklı düşünme hakkımız vardır. Buna tahammüllü olmak CHP Grubunun sorumluluğudur. Bizim Terzi Fikri'yle ilgili kendi kanaatlerimiz vardır. Ancak bu ülkede bu insanın ülkede bazıları tarafından sevildiğini biliyoruz. Bu insanları rencide etmemek için bu düşüncelerimizi açıklama ihtiyacı duymuyoruz. Ancak, birileri de bizi rencide etmesin” dedi.Tartışmaların uzaması üzerine Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm son konuşmayı yaptı. Kürüm, “Fikri Sönmez, 12 Eylül 1980 darbesinde gözaltına alındığında o dönemde siyaset yapan tüm partiler bırakılması, affedilmesi konusunda hemfikir olmuşlardır. Biz Karabağlar'a daha pek çok anıtlar dikeceğiz' dedi. AKP Grubu'nun karşı oyuna karşın CHP Grubu'nun oylarıyla Terzi Fikri anıtı yapılması ve ilçede bir yere dikilmesi önergesi oyçokluğuyla kabul edildi.Fatsa'da 14 Ekim 1979'da yapılan seçimlere, solun ortak desteklediği bağımsız aday olarak katılan Terzi Fikri, oyların yüzde 60'ını alarak başkan seçildi. İlkokul mezunu olan Fikri Sönmez, bölgede etkili olan Dev-Yol geleneğinden geliyordu. Yarım kalan kanalizasyon çalışmaları nedeniyle ilçeyi saran çamur ve sivrisinek nedeniyle koleradan 50 kişinin öldüğü Fatsa'da 11 mahallede halk meclisleri ve komiteler oluşturan Terzi Fikri’nin önderliğinde Fatsalılar, el arabası, traktör gibi araçlarla kenti kısa sürede temizledi. Ardından halkla birlikte karaborsayı, kaçakçılığı ve tefeciliğe karşı çalışmalar yaptı. Arsa sahiplerini ikna ederek, ilçeye 5 giriş yolu açtı. Halk komiteleri uygulamasıyla halkı yerel yönetimde söz sahibi yaptı. CHP, AP ve MSP ilçe başkanları “Her yerde kan var, biz burada huzur içindeyiz” diye ortak basın açıklaması yapmasına karşın 11 Temmuz 1980'de halk meclisi gibi uygulamalar gerekçe gösterilerek Terzi Fikri ve 900 kişiden oluşan halk meclisi gözaltına alındı. Terzi Fikri 4 Mayıs 1985'te Erzincan Cezaevi'nde kalp krizinden öldü.