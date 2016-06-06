Tersine göç arttı, yılda 9 bin kişi İstanbul'dan ayrılıyor

Artan kira bedeli, işsizlik ve hayat pahalılığı nedenleriyle son iki yılda İstanbul'dan Anadolu'ya gidenlerin oranında geçmiş yıllara oranla büyük bir artış yaşandı. Verilere göre yılda ortalama 9 bin kişi İstanbul'dan ayrılıyor. 1998-2014 yılları arasında İstanbul’dan göç eden 10 bin 651 aileye, son 2 yılda 4 bin 500 aile daha eklendi.

1986'da İstanbul'a yerleşen 4 kişilik Güneş ailesi de son dönemde göç edenlerden... Çeşitli işlerde çalışarak emekliliğe hak kazanan 56 yaşındaki Nurettin Güneş, son olarak halde çalışırken, çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle işten ayrıldığını belirtti. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; emekli maaşıyla geçinmeye çalışan aile, Atışalanı Kemer Mahallesi’nde 700 lira kiraya oturdukları evlerini boşaltarak; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Sosyal Hizmet Müdürlüğü Göç Birimi’nin desteğiyle geri döndü.

Emekli maaşıyla İstanbul’da geçinmenin mümkün olmadığını söyleyen Nurettin Güneş, kazandığı parayla İstanbul’da daha fazla kalamayacaklarını ifade etti. Siirt’te kendilerine ait tarlaları olduğunu ve onları ekip biçeceğini anlatan Güneş, “Yıllar önce Siirt’te iş imkanı olmadığı için gelip İstanbul’a yerleştik. Eskiden iyi kötü geçiniyorduk. Hayat daha ucuzdu. En azından karnımız doyuyordu. Bir yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra da, halde çalışmaya başladım. Fakat belli bir yaştan sonra her işi yapamıyoruz ve bizi her işe almıyorlar. Şimdi tamamen işsiz kaldım. Aldığım emekli maaşının yarıdan fazlası zaten kiraya gidiyor. Geriye 500 TL kalıyor. Ben bu parayla faturaları mı ödeyeyim, karnımı mı doyurayım?” diye konuştu.

“Hal böyle olunca çareyi memlekete dönmekte bulduk” şeklinde konuşan Güneş, “Eğer memlekete dönmesem bir dahaki kışı İstanbul’da çıkarmam mümkün değil” dedi.

43 bin kişi memleketine döndü

İBB, 1996 yılından beri ekonomik nedenlerle memleketine dönmek isteyen ancak taşınma masraflarını karşılayamayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Bu kapsamda tersine göç etmek isteyenlerin otobüs biletleri alınıyor, bir kamyon tahsis edilerek, eşyaların güvenli bir şekilde gideceği yere ulaştırılması sağlanıyor.

İBB, 1998-2014 yılları arasında, İstanbul’da 10 bin 651 ailenin göç etmek için başvuruda bulunduğunu belirtiyor. Ailelerin ortalama 4 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde rakamlar, yaklaşık 43 bin kişinin memleketine döndüğünü gösteriyor. İBB yetkililerinin açıkladığı rakamlara göre, 2014'ten 2016 mayıs ayına kadar 4 bin 524 aile ve ortalama 18 bin 96 kişi İstanbul'dan tersine göç etti.