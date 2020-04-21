Tersanelerdeki Covid-19 vaka sayısının artmasını protesto için basın açıklaması yapan sendikacılara ceza kesildi

DİSK Limter-İş Sendikası üye ve yöneticileri, hem 1 Mayıs nedeniyle hem de tersanelerde virüs salgınının yayılmasını protesto etmek için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alındı. 5 kişiye ayrı ayrı 3 bin 180 TL para cezası verilirken, haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla soruşturma başlatılacağı söylendi.

İstanbul Tuzla İçmeler Köprüsü’nde dün sabah bir araya gelen Limter-İş üye ve yöneticilerine polis müdahale etti. Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı ile Limter-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Bakır’ın da aralarında olduğu 6 kişi karga tulumba gözaltına alındı.

Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı, gözaltında tutulduğu Tuzla Orhanlı Karakolu’nda yaptığı açıklamada, “Sabahleyin polisler geldi, ‘Ne yapacaksınız?’ diye sordular. 1 Mayıs’la ilgili açıklama yapacağımızı söyledik. Daha sonra karar değiştirdiler, ‘Valiliğin emri var, yasaklandı’ dediler. Biz de ‘Basın açıklaması yapmak sendikamızın yasal hakkıdır, bu hakkımızı kullanmamız Valilik tarafından bu şekilde yasaklanamaz. Valilerin kararları yasalardan üstün değildir’ diyerek bu duruma itiraz ettik. Sonra bizi apar topar Orhanlı Karakolu’na getirdiler. Şu anda bekliyoruz. Ama önümüzdeki günlerde 1 Mayıs’la ilgili açıklamamızı mutlaka yapacağız” dedi.

Saygılı ve beraberindeki 5 kişiye ayrı ayrı 3 bin 180 TL para cezası verildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılacağı söylenen Saygılı ve 5 kişi serbest bırakıldı.

İşçiye gözaltı, patrona özel izin

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu’nun 17 Nisan’da yayımladığı rapora göre, Tuzla’da bulunan 8 tersanede en az 57 işçi Covid-19 virüsüne yakalandı. Salgının hızla yayılmasına rağmen birçok tersane hafta sonu sokağa çıkma yasağı varken valilik ve kaymakamlıktan özel izin alarak işçileri çalıştırdı. En az 7 pozitif vakanın görüldüğü Sedef Tersanesi de ‘gemi siparişlerini yetiştirebilmek’ için özel izin alan tersaneler arasındaydı.