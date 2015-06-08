Tersanede patlama: 4 yaralı

Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki Güllük Mahallesi'ndeki bir tersanede, bugün saat 15.00 sıralarında patlama gerçekleşti.Patlamanın, işçilerin iki gün önce önce boyandığı belirtilen bölümde spiral makinesi ile çalıştığı sırada patlama meydana geldiği belirtildi.

Tersanede çalışan işçilerden İzzet Seçkin (26), Ardahan Yıldırım (23), Volkan Tosun (23) ve Sefer Karayer (52), patlama sırasında çeşitli yerlerinden yanık nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine tersaneye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Tosun, Karayer ve Yıldırım, yapılan ilk müdahale sonrası yanık ünitesi bulunan Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunan üç yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, patlamanın nedeninin araştırıldığını, soruşturmanın sürdüğünü bildirildi.