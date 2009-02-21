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Yaşam

Tersanede patlama: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

21 Şubat 2009 02:00

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, bir gemi tersanesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çengelburnu mevkisinde faaliyet gösteren bir şirkete ait tersanede yapımı süren romörkörde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Patlama sırasında işçilerden Önder Öztürk (29), Ferhat Yalçın (22) ve İlkan Kaya (25) yaralandı.

Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Patlamaya sanayi tüpünden sızan gazın neden olmuş olabileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi

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