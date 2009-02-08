Tersanede ambar kapağına sıkışan işçi öldü

Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki Dentaş Tersanesi'nde çalışan bir işçi, geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.



Tersaneler Caddesi üzerindeki Dentaş Tersanesi'nde taşeron işçi olarak çalıştığı belirtilen Selim Sevgili (30), bu sabah çalıştığı geminin ambar kapakları arasına sıkıştı.



Buradan ağır yaralı olarak çıkarılan Selim Sevgili, ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda öldü.



DİSK'e bağlı Liman Tersane Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası (Limter-İş), Selim Sevgili'nin de eklenmesiyle Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde son 17 yılda iş kazası sonucu ölen işçi sayısının 119'a yükseldiğini bildirdi.



Limter-İş'ten yapılan açıklamada, Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki Dentaş Tersanesi'nde ''Teknol Denizcilik'' adlı taşeron şirkette çalışan Selim Sevgili'nin, tamirde bulunan ''Salih Kalkavan'' adlı kuru yük gemisinin ambar kapakları arasına sıkıştığı belirtildi.



'Yaşam hakkımız temel sorun'



Ağır yaralanan Sevgili'nin, daha sonra öldüğüne yer verilen açıklamada, ''Tersanelerde iş cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Selim arkadaşımızla birlikte son 17 yılda tersanelerde iş kazası sonucu ölen işçi sayısı 119'a yükselmiştir. Tersanelerde yaşam hakkımız dün olduğu gibi bugün de temel sorun olmaya devam ediyor'' denildi.

Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Sevgili'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



‘Araştırılıp, neden ortaya çıkarılacaktır’



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tuzla Tersaneler Bölgesinde bir işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soru üzerine, ağır sanayi sektöründe zaman zaman kazaların olduğunu, ancak gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekse tersanelerin aldıkları tedbirler sonucu kaza oranlarında oldukça azalma yaşandığını söyledi.



"Ancak ne kadar tedbir alınırsa alınsın, kişisel hatalar maalesef kazayı engellemeyi imkansız hale getiriyor" diyen Yıldırım, gazetecilerin, kazanın gerçekleştiği tersanenin "Pazar günü izinsiz çalıştığı" iddialarını hatırlatmaları üzerine de olayı değerlendirmek gerektiğini belirterek, şu yanıtı verdi:

"Pazar günü çalışmasına izin yok diye bir şey yok. Pazar günü izin alınmamışsa ayrı bir konu ama sanayi sektöründe, üretim sektöründe, hele hele bu kriz ortamında pazar, gece, gündüz demeden çalışmamız lazım. Önemli olan, burada dikkat edeceğimiz; çalışma saatlerine riayet edeceğiz. Güvenlik tedbirlerine uyacağız. Bunlar sağlandıktan sonra... Siz niye çalışıyorsunuz? Pazar bugün? Biz niye çalışıyoruz?"



Yıldırım, önemli olanın çalışma günleri değil, gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınması olduğunu dile getirerek, "Bugün bu iş kazasının olması üzücü bir şey şüphesiz. Araştırılıp, neden ortaya çıkarılacaktır" dedi. (AA)