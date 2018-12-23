T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ters yönde ilerleyen motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosiklet, taksi ile çarpıştı

23 Aralık 2018 13:20

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Çankaya ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosiklet, taksi ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Çankaya ilçesi Bülbülderesi Caddesi\'nde meydana geldi. Ters yönde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NVU 77 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Osman K. yönetimindeki 06 T 6909 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, çağırılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih POYRAZANKARA DHA ANKARAKazadaKazaBülbülderesi CaddesiTersNVUOsmanYaralıFakültesi HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24