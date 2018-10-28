Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü ağaçlığa düştü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesindeki tepeden atlayan yamaç paraşütçüsü Nedim K. (56), ters rüzgarın etkili olması nedeniyle ağaçlığa düştü. AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Nedim K., hastaneye kaldırıldı.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi\'nde, 650 metre yüksekliğindeki Ayvasıl tepesinden atlayan yamaç paraşütçüsü Nedim K., ters rüzgara yakalanıp, bir süre savrulduktan sonra ağaçlığa düştü. Gruptaki diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Nedim K., kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından mahsur kaldığı bölgeden yaralı kurtarıldı. Nedim K., sağlık ekiplerince ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



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