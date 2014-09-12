Murat Nas'ın yönettiği ve Ragıp Balcı ile senaryosunu yazdığı Ters Köşe, Altın Koza Film Festivali'nde ilk kez sinemaseverler ile buluşacak.

Talihsiz, sakar ve "bu kadar da olur mu" dedirtecek nice şeyin başına geldiği Hakan Murat Kahraman Eskişehir'de yaşayan bir üniversite öğrencisidir ve eniştesinin desteği ile bir karşı şirketinde işe başlar. İlk teslimatında başına gelmedik kalmayan Hakan Murat, içinde ne olduğunu bilmediği bir çanta ile ilginç bir serüvenin parçası olur. Çantadaki çocuk pornoları bir cinayete sebep olur, kahramanımız 39 yıl hapse mahkum olur!

Ters Köşe filminin en önemli oyuncularından bir tanesi de Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden, 18 Temmuz 2012'de kaybettiğimiz Ergin Orbey. Orbey, yıllarca uzak kaldığı sektöre bu film ile birlikte geri dönüş yapmıştı.

“Ters Köşe”, zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Birçok ödüllü tiyatro oyuncusu da Ters Köşe’de bir araya geldi. Filmin çekim süreci sonrasında, 7 yıllık zaman içinde birçok başarılı işe imza atan bu oyuncuları 7 yıl önceki halleriyle beyaz perdede izlemek izleyiciler açısından da farklı bir deneyim olacak. Mert Bulut Kırlak, M. Özcan Varaylı, Savaş Özdemir, Mustafa Turan, Tulga Serim, Özlem Akdoğan, Devrim Özder Akın, Kazım Sinan Demirer ve Murat Danacı gibi sinema filmleri ve dizilerden de tanıdığımız birçok tiyatro sanatçısı gönüllü olarak oynadıkları filme büyük bir zenginlik katıyor.