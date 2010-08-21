-''TERS KAYNAŞTIRMA''YLA OTİSTİK ÇOCUKLARDA İLERLEME TEKİRDAĞ (A.A) - 21.08.2010 - Tekirdağ Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) işbirliğinde yürütülen ve Türkiye'de ilk kez uygulanan ''Tersine Kaynaştırma Programı'' kapsamında, gelişimini normal sürdüren çocuklarla birlikte İngilizce, spor ve müzik eğitimi alan otistik çocukların gelişiminde ilerleme sağlandığı belirtildi. Merkez Müdürü Dinçer Dönmez, yaptığı açıklamada, otistik çocukların diğer öğrencilerle bir arada bulunmalarının onların gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirterek, bu nedenle bu programı yaz okulu kapsamında hayata geçirmek istediklerini bildirdi. Halk Merkezi ile yaptıkları işbirliği sonucunda İngilizce ve gitar kursu açarak normal çocukların merkeze gelmelerini sağladıklarını anlatan Dönmez, program kapsamında otistik çocukların normal çocukları kendilerine örnek alarak kısa sürede kaynaştıklarını belirtti. Programın Türkiye'de ilk kez uygulandığını ve olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını ifade eden Dönmez, ''Programı normal çocuklarımızla birlikte çok verimli bir şekilde uyguladık. Biz inanıyoruz ki bu programla otizm eğitim camiasına yeni bir ufuk açmış olduk'' dedi. Program çerçevesinde çocukların çarşamba günleri havuza girdiğini, cuma günleri de ata bindiğini belirten Dönmez, bu şekilde çocukların üzerlerinden negatif elektriği atarak, sakinleştiğini söyledi. Tersine kaynaştırma yöntemiyle çocukların gelişmesinde önemli bir yol katettiklerini bildiren Dönmez, bu çalışmanın genişletilerek otistik çocukların belli zamanlarda normal çocuklarla birlikte eğitim almasının sağlanması gerektiğini kaydetti. Tekirdağ Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı ve otistik çocuk babası Nedim Mercan, tersine kaynaştırma yöntemiyle normal çocuklarla bir araya gelen otistik çocukların kendine doğru modeli seçerek yeni bir şeyler öğrenmeye başladığını anlattı. Tersine Kaynaştırma Programına katılan normal çocuk annesi Seçil Yarapsanlar da, programın kendi çocuğuna da katkısının büyük olduğunu belirterek, ''Çocuğum artık bencillik yapmak yerine yardımseverliği öğrendi. Artık sahip olduklarının değerini çok daha iyi biliyor. Burada otistik çocuklar kadar normal çocuklar da çok şey öğrendi. Hatta manevi kardeş bile edindik. Bu eğitime katıldığımız için çok mutluyuz'' dedi.