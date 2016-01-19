Ters ilişkiye zorlayan eşin 20 yıl hapsi istendi

10 yıllık eşinden dayak yiyen ve ters ilişkiye zorlanan Zeynep K. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adem K.'nın 7 yıldan 20 yıla kadar ağır hapisle yargılanması istendi.

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan Zeynep K. dava sürerken eşi Adem K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

33 yaşındaki Zeynep K. savcılığa verdiği dilekçede "10 yıllık evliyiz. Bir tane çocuğumuz var. Eşimin devamlı kötü davranış, hakaret ve dayaklarına maruz kaldığım için boşanma davası açtım. Yaklaşık bir yıldır eşim beni döverek ters ilişkiye girme konusunda zorluyordu. Değişik fanteziler istiyordu. Ben bu isteklerine karşı çıktığımda ise ağır şekilde hakaret ve şiddete maruz kaldım. Polise bildirdim. Daha sonra ailemin yanına yerleştim” diyerek eşinden şikayetçi oldu.

Hazırlanan iddianamede Adem K.’nın 7 yıldan 20 yıla kadar ağır hapisle yargılanması istendi.