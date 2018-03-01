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Ters Ev'e 3 yılda 120 bin ziyaretçi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'daki, dünyanın 13'üncü, Türkiye'nin ilk Ters Evi'ni kurulduğu günden bu yana 120 bin kişi ziyaret etti

01 Mart 2018 13:10

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın turistik bölgesi Kundu\'daki, dünyanın 13\'üncü, Türkiye\'nin ilk Ters Evi\'ni kurulduğu günden bu yana 120 bin kişi ziyaret etti.
Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi\'nde, 300 metrekarelik araziye 85 metrekare inşa edilen Ters Ev, açıldığı günden bu yana farklı milletlerden ziyaretçileri ağırladı. Fotoğraf tutkunlarının yanı sıra Ters Ev\'in iç mimarisini merek edenler, tesisi görmeye geldi. Mimari açıdan \'marjinal\' olarak adlandırılan Ters Ev\'e hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler de akın etti. Kapılarını 2015 yılında açan işletmeyi, bugüne kadar 120 bin kişi gezdi. İçindeki eşyaların dizilişi ve mimari yapısı dolayısıyla fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli- yabancı turistler, Ters Ev\'e büyük ilgi gösteriyor.
Ters Ev\'de, 6 ayda bir dekorasyon değiştiriliyor. Çekilen fotoğrafların farklı olması için dekorasyona önem verdiklerini belirten Ters Ev\'in işletmecisi Kaan Karahan, evin içini kendisi tasarlıyor. Ters Ev\'i gerek sosyal medya gerekse gazete haberlerinden görenlerin Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi şehirlerden gelerek, gezdiğini de belirten Karahan, \"Evimizi gezip, görenlerin tekrar gelebilmesi için iç dekorasyonumuzu 6 ayda bir yeniliyoruz. Şu ana kadar 5 kez dekorasyon değiştirdik. Yaz sezonu öncesi tekrar dekorasyon yenileyeceğiz\" dedi.
Kaan Karahan, haftanın her günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ters Ev\'e giriş ücretinin 15 TL olduğunu söyledi. Ters Ev\'e gerek yabancı gerek yerli turistin ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Karahan, \"2015 sezonunda ziyarete açıldığımızda belirlediğimiz hedefleri tek tek aştık. Bu yılın sonunda 200 bin kişinin Ters Ev\'i gezeceğini düşünüyoruz\" dedi.

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