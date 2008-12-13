'Ters baktın' cinayeti

Kayseri'de cami çıkışında işlenen cinayetin nedeni belli oldu. 70 yaşındaki Ahmet Tomurcuk'un, komşusu 81 yaşındaki Mevlüd Kavuklu'yu, camiden çıktıktan sonra "Niye ters bakıyorsun" diyerek bıçakladığı ortaya çıktı. Yaşlı zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Kocasinan ilçesi Çevreyol üzerindeki eski Terminal binası önünde meydana gelen cinayetin arkasındaki sır perdesi aralandı. Terminal Camisi'nde ikindi namazını kıldıktan sonra, yolun karşısındaki komşuluk yaptıkları apartmana giden Ahmet Tomurcuk ile Mevlüd Kavuklu arasında ,"Niye ters bakıyorsun" sözüyle birlikte tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen kavgada, Ahmet Tomurcuk, Mevlüd Kavuklu'yu sağ göğüs kısmından 3 kez sol kolunun omuza yakın yerinden 2 olmak üzere, kaldırımda 5 kez bıçakladı.



Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına camiden çıkan vatandaşlar yetişti. Kolundaki ana damarın kesilmesi nedeniyle kan kaybeden Mevlüt Kavuklu, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Resusitasyon Odasına ( Yaşama geri döndürme ) alınan talihsiz yaşlı adam, serum takılıp, kanaması durdurulduktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Tomurcuk, muayene amacıyla Adli Tabibe getirildi. DHA muhabirinin "Neden bıçakladınız ?" sorusuna cevap vermeyen yaşlı zanlı, sorgusunun ardından adliyeye götürüldü. Zanlı,tutuklanarak, cezaevine konuldu.

