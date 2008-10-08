“Terry Fox Umut Koşusu” başlıyor

Kansere karşı Truva Atı



Meme kanserine karşı dağda kadın zinciri

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, koşunun, her yıl dünyanın 500'den fazla yerinde düzenlendiği belirtilerek, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunca geçen yıl Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen koşularda, Türkiye'de yapılacak araştırmalar için 33 bin Amerikan dolarından fazla para yardımı toplandığı bildirildi.Terry Fox anısına, yarın Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinde, geliri Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna bağışlanacak bir gece düzenleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Terry Fox Koşusu, 12 Ekim 2008'de Ankara ODTÜ ve 19 Ekim 2008'de İstanbul İTÜ Maslak Kampüsü'nde düzenlenecek. Kayıtlar, koşuların gerçekleştirileceği gün saat 11.00'de yapılacak ve koşular 12.00'de başlayacak.Koşu, yarışma şeklinde değil destek vermek isteyen herkesin katılabileceği, günü ailece geçirebilecek etkinlikler, çekiliş, yiyecek stantları ile tamamen bağış toplama amaçlı bir etkinlik olarak düzenlenmektedir. Koşarak, bisikletle hatta yürüyerek bile umut koşusu tamamlanabilmekte, ürün ve hizmet bağışı yapılabilmekte, hatta sadece orada düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak destek verilebilmektedir."1977 yılında henüz 18 yaşındayken kemik kanseri tanısı konulan ve bunun sonucunda bir bacağı dizinden kesilen Kanadalı Terry Fox, bu hastalığı yenmenin yolunun kanser araştırmalarında olduğuna inandı ve bu araştırmalara destek sağlamak amacıyla koşmaya karar verdi.Terry Fox, takma bacağına rağmen 12 Nisan 1980'de "Umut Koşusu"na başladı ve sonraki 143 gün boyunca günde ortalama 42 kilometre koşmayı başardı.Hastalığın akciğerlerine yayılması nedeniyle 1 Eylül 1980'de koşusunu kesmek zorunda kalan Terry Fox, 28 Haziran 1981'de hayatını kaybetti.Ölümünden sonra bir efsane olan Terry Fox'un anısına her yıl birçok ülkede "Umut Koşusu" düzenleniyor ve sağlanan gelirin tamamı kanser araştırmalarına harcanıyor.