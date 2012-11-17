Terracotta heykelleri İstanbul'da

Topkapı Sarayı Müzesi'nde 21 Kasım'da açılacak sergide, Çin'in meşhur Yeraltı Ordusu'ndaki terracotta heykellerinin 5'i İstanbul'a getirildi.

Çin kanunlarında 5 parçadan fazlasının yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu belirtilen heykeller, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Kültürel Miras İdaresi Başkanlığı tarafından ''2012 Türkiye'de Çin Kültür Yılı'' etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'a getirildi. Heykeller, Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Has Ahırlar bölümüne yerleştirildi.

Çin ve Türk küratörlerce yerleştirilen terracotta heykeller, 21 Kasım'da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca eserler için müzede özel bir aydınlatma ve havalandırma sistemi oluşturuldu.

Sergide, savaş arabasını çeken at, zırhlı asker, savaş arabası kullanıcısı, zırhlı general, okçu heykelleri olacak.

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Haluk Dursun, ''Çin Hazineleri Sergisi''nin, Çin kültürünün Türkiye'de tanıtılması amacıyla çok kapsamlı bir sergi olduğunu belirtti.