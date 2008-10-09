Terörün hedefi bu kez polislerdi

Aktütün’de 17 askeri şehit eden terör dün de Diyarbakır’da polisleri hedef aldı. Servis minibüsünü tarayan teröristler 5 polisi şehit etti, bir memur da öldü.Saldırıda yaralananlar hemen tedavi altına alındı. Yaralıları taşıyan görevlilerin üzerleri kan içinde kaldı. Olay yerinde patlamamış bir de el bombası bulundu.Diyarbakır’da dün akşam mesai çıkışı polisleri taşıyan resmi plakalı servis minibüsüne teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 polis şehit oldu, aracın sürücüsü sivil memur da hayatını kaybetti. Saldırıda 18 kişi de yaralandı. Yaralılardan beşinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.Diyarbakır’dan 10 kilometre uzaklıktaki Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu’nda çalışan polisleri taşıyan Vedat Ulu yönetimindeki servis minibüsü 17.30 sıralarında kent girişindeki Aziziye Mahallesi Seyrantepe Caddesi’nde saldırıya uğradı. Teröristler, uzun namlulu silahlarla taradıkları araca bomba attı. Camları kırılan araçtan polisler de karşılık vermeye çalıştı.Teröristler saldırının ardından silahlarını da olay yerinde bırakıp ara sokaklara kaçarken, polislerden Adem Seyfioğlu, Ahmet Kılıçaslan ve Ramazan Tavşancı şehit düştü. Sürücü Vedat Ulu da öldü. 18 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralı polislerden Turan Karaboğa da tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Saldırıdan sonra çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerinden kırmızı renkte bir otomobille kaçan teröristlere ait silahlar ile patlamamış el bombası bulundu.Bombalı tuzak ihtimaline karşı arama yapılırken olay yerindeki boş kovanlarla deliller toplandı.Görgü tanıklarının anlatımlarıyla iki teröristin eşkali saptanarak operasyon başlatıldı.Teröristlerin ara sokaklara kaçtığı toplu konutların bulunduğu bölge çembere alındı. Operasyona 2 helikopter de havadan destek verdi.Yetkililer, 5 yaralının sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.Saldırının hemen ardından güvenlik güçlerince durumu şüpheli görülen çok sayıda kişi gözaltına alındı.Saldırıdan iki saat sonra Bağlar Beldesi Nükhet Coşkun Akyol Caddesi’nde de yolun kenarına bırakılan bir paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen bomba uzmanı ekiplerin ilha ettiği pakette tuzaklanmış el bombası bulunduğu belirtildi.Diyarbakır’da 3 Ocak 2008’de de askeri servis aracı geçerken dershane önüne park edilen bomba yüklü aracı infilak ettiren teröristler, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 8 kişinin ölümüne, 68 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.DTP, Diyarbakır’da polis servis aracına yapılan saldırı nedeniyle Lice ilçesinde yapacağı “canlı kalkan eylemi”ni iptal etti.