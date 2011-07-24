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Politika

'Terörün çözüm yeri parlamentodur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör sorununun çözüm yerinin parlamento olduğunu belirterek, ''Burada çözülmesi lazım. Siyaset kurumunun görev yapması

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör sorununun çözüm yerinin parlamento olduğunu belirterek hükümetin terörle mücadelede polisi etkin kılmasını eleştirdi, ''Sorunun parlamento da çözülmesi lazım. Siyaset kurumunun görev yapması lazım. Silahla bu sorun çözülmüyor'' dedi.

THY'ye ait uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.  

Bir gazetecinin, ''Terörle mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğunuzu söylediniz. Yanılmıyorum değil mi?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Biz terörü sonlandıracak çözümlere destek vermeye hazır olduğumuzu söyledik'' yanıtını verdi.

''Hükümetin terörle mücadelede polisi daha etkin kullanma projesine karşı olduğunuzu açıkladınız. Sizin terörle mücadelede bir öneriniz, projeniz olacak mı?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Defalarca bunu açıkladım arkadaşlar. Açın gazeteleri, geçmiş sayılarını orada göreceksiniz. Sorunun çözüm yeri parlamentodur. Burada çözülmesi lazım. Siyaset kurumunun görev yapması lazım. Silahla bu sorun çözülmüyor. Silahla çözülmediği zaman başka çözüm yöntemleri var. O yöntemler üzerinde durmak gerekiyor.''



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