Terörün beyni Barzani, mihmandarı AKP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Başbakan Erdoğan ve AKP Hükümetine çok sert çıktı. PKK ile mücadelede tek sorumlunun hükümet olduğunu kaydeden Bahçeli, AKP içinde PKK ile aynı dili konuşan milletvekilleri olduğunu söyledi. Bahçeli kürsüde yaptığı konuşmanın bir bölümünde elindeki haritayı göstererek çileden çıktı.İşte Bahçeli'nin konuşmasından bölümler:"Dileğimiz terörün son bulması, bu operasyon yetkisinin etkili şekilde kullanılmasıdır.Artan terör eylemlerinin izlediği seyir ile hükümetin bu konulara olan yaklaşımını ortaya çıkaracak yeni dönem başlamıştır.Artık bir AKP klasiği haline gelen bu süreçte, kanlı eylemler sonu gelmeyen tedbir arayışları, sözde ateşkes çağrıları ile tecelli edeceği görülmektedir.Hükümet üyelerinin beyanatları bu konuda topluma ümit vermekten uzak kalmıştır.Terörle mücadele toplumun bütün kesimlerinin ortak desteği ile çözülecek bir milli sorundur.Biz önerilerimizi sıralamıştık hükümete.Ancak öncelikli kabul edilmesi gereken gerçek bu sorunun siyasi muhatabının siyasi iktidar olduğudur.Gelişmeler hükümetin terörle mücadelede soruna bizimle aynı pencereden bakmadığını, yerel seçimin etkisi ile günü kurtaracak bir yaklaşımı tercih ettiğini göstermektedir.Hükümetin terörle mücadelede sorumluluğu sırtından atıp TSK'ya yükleme pişkinliği alenen sergilenmektedir.Tezkere hakkında söz alan hükümet temsilcisi terörle mücadeleyi TSK'ya ihale etmesi ve 'ne istedilerse verdik sözleri tam bir aymazlıktır.Ne yapalım biz, TSK'ya her desteği veriyoruz ancak onlar terörü bir türlü önleyemiyor' demekten başka anlam taşımamaktadır. Tezkere hükümete verilmiştir, TSK'ya değil. Tezkeredeki imza başbakana aittir.Bu imza ile sorumluluk hükümete aittir."Tezkere görüşmelerinde AKP adına konuşma yapan bir milletvekilinin bölücü terör örgütünün söylemlerini kullandığını ve propaganda yaptığını söyleyen Bahçeli,"AKP, PKK ve Barzani aynı çizgide bir kez daha buluşmuştur.Bunun için maalesef yüce Meclis kürsüsü alet edilmiştir.Böylesi kirli bir zihniyet en az PKK kadar bölücü, alçak ve ahlaksızdır.Sayın milletvekili denilen zat bu haritayı işaret etmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değildir.Hükümetin terörle ilgili stratejisi yoktur.Hükümet, eli silahlı terörist ile diplomatik pazarlık hazırlığı yapmaktadır.Hükümetin ve ABD'nin bu bölgeden PKK'yı uzaklaştırma gibi bir niyeti yoktur.Hükümek küresel boyutun içine itilmiştir.Oyun belli olmuştur.Terörün beyni Barzani, yönetimi Kandil, destekçisi bölücüler, mihmandarı AKP'dir.Hükümet terörle mücadele de tam bir bozgun belirtisi gösterirken bir hükümet sözcüsünün 'BBG evi 'imasında bulunması dikkat çekici olmuştur.Bu konuyu gündeme getiren hükümet üyesine ve istenmeyen durumu kaşıyarak kamuoyunu TSK'ya karşı tahrik eden medyaya bir konuyu hatırlatmak istiyorum.Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirildiği günlerde yönetimin sorumlusu olan Başbakan Erdoğan'ın gezisini kesmeyip Kayseri'de otopark açılışı yaptığı unutulmamıştır.AKP medyası önce iğneyi kendisine batırmalıdır."MHP olarak Türkiye'nin bir ve bütün olarak korumaya yemin etkmiş bir siyasi anlayışının temsilcileriyiz. Bunu bir varlık sebebi olarak ve kutlu bir vatan görevi olarak düşünüyoruz. Verilecek toprağımızın, vazgeçilecek insanımızın olmadığını sürekli ifade ettik. Bunun en küçük iması bile vatana ihanettir. Ne yazıkki bu duruşumuzdan nasibini alamayan temsilcilerin mecliste yer alması çok büyük bir handikaptır. ""AKP içinde bölücü propaganda yapanlar var", AKP, PKK ve Barzani aynı çizgide. Böylesi bir kirli zihniyet en az PKK kadar bölücü, alçak ve şerefsizdir. ""Bölücülüğün sözlü uzantılı eylemlerine daha öncede şahit olduk. Tezkere görüşmelerinde AKP adına söz alan milletvekilinin gavur dağından öteye geçilmemelidir sözleri Barzani'nin PKK'nın çizdiği hattır"Söz konusu milletvekilinin AK Parti adına yaptığı açıklamaları yüce Meclis'e gavur dağından öteye geçilmemesi gerekir sözleri bölücü örgütün nereye ulaştığını açıkça göstermektedir. Bu zırvaların sahibi olan zat, ne maksatla hatırlatma cüreti göstermektedir. Bahsettiği bu sanal hattı açıklamakla neyi amaçlamaktadır. Bu soruya verilen namuslu cevap herşeyi ortaya çıkaracaktır. Bizim sorguladığımız husus, Gavir Dağı ile Sivas arasındaki çizdiği o hat, Barzani'nin PKK'nın çizdiği hattır.Bu zihniyet en az PKK kadar bölücü ve o kadar ihanet içindedir. Kendisine milletvekili olarak adlandıran bu zat, bölücülüğü savunmaktadır. 40 yıllık bir siyasi parti olarak bize, siz mi yol göstereceksiniz. Biz oynanan oyunun farkındayız. Bu bize ve vatan evlatlarına yapılmış en büyük ihanettir. Şimdi değil ancak yarın mutlaka bunun karşılığını vereceğiz. " dedi.Bahçeli Erdoğan'ın 'ağzı olan konuşuyor' sözlerine ise şöyle yanıt verdi:"Son olarak Başbakan Erdoğan'ın 'ağzı olan konuşuyor' şeklindeki kendisine yakışan üslup ne kadar büyük bir çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor.Erdoğan'ın Kuzey Irak'taki tampon bölgeye verdiği tepki Kürt Lideri Barzani'den bile daha sert olmuştur. Nasıl siyaset yapacağımızı Başbakan'a mı soracağız. "