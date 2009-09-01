'Terörü nasıl durduracaklarını söylesinler'

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "demokratik açılım" çalışmaları hakkında, "(Terörü durduracağız) diyenlerin, terörü nasıl durduracaklarını söylemeleri lazım, o zaman çok daha destek alır" dedi.

Demirel, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Bülent Şimşek Özçelik ile İstanbul İl Başkanı Tekin Enerem ve beraberlerindeki heyetleri Kuleli Sokak’taki çalışma ofisinde ayrı ayrı kabul etti.

Demirel, kabulde gazetecilerin sorusu üzerine "demokratik açılım" çalışmasını değerlendirdi. Türkiye’de herkesin terörün durmasından yana olduğunu ancak asıl konunun terörün nasıl durdurulacağı olduğunu ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"(Terörü durduracağız) diyenlerin, terörü nasıl durduracaklarını söylemeleri lazım, o da bekleniyor. Açılım dediğiniz olay bir tedbir değildir, onun içinde tedbir aranıyor. O zarftır, zarfın içi aranıyor. Söylendi ki onu da Meclis açıldığı zaman söyleyecekmiş hükümet.

Hiç kimse ’biz terörü durduracaktık, birtakım insanlar mani oldu’ deme hakkına sahip değil. Buyurun durdurun, tedbirlerinizi söyleyin. Türkiye’de Doğulusu, Batılısı destek ise destek vermeyecek kimse yoktur, nasıl durduracağınızı söyleyin."

Tartışılması gerekenin "terör dursun mu durmasın mı?" değil, "nasıl dursun" konusu olduğunu vurgulayan Demirel, bölücü terörün çok boyutlu olduğunu ve mücadelenin dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Demirel, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti bu belayı da başka sıkıntıları da aşar, bu güce sahiptir, beraberliğini muhafaza ederse. Bu ülkenin halkı olarak Doğulu olun, Batılı olun, Kuzeyli olun, Güneyli olun birbirinizle meseleniz yok. Birbirinizi sevmeye devam edin, hepinizin menfaati buradadır. Öbür meseleler hallolur. Tahriklere, yanlış istikametlendirmelere, boş vaatlere inanmayın. Türkiye bölünmez. Türkiye’nin bölünmesinde kimsenin menfaati yok. Ben inanıyorum ki vatandaşımızın bugüne kadar her meselede gösterdiği sağduyu bunu da aşmaya yardımcı olacaktır.

Hükümetin terörü ortadan kaldırmak için alacağı önlemleri ortaya koyması gerektiğini belirten Demirel, "Bu zamana kadar uygulanmamış ne tedbir koyacaklarsa onu koysunlar o zaman tabii ki söyleyecek sözler var" dedi.

Demirel, terörü önlemenin hükümetlerin başlıca görevlerinden olduğunu da vurgulayarak, "Bitireceğim diyenin nasıl bitireceğini ortaya söylemesi lazım, o zaman çok daha destek alır" diye konuştu.

"Hukuk devletinin icaplarına

uyulmasını istiyorum"

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, kabulde yaptığı konuşmada da Türkiye’nin iyi yönetilmesinin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Siyasi partilerle halk arasındaki bağın kopmaması gerektiğini vurguladı.

"Demokrasi kendiliğinden her şeyin çaresi değildir. Demokrasiyi işletirseniz içerisinde her şeyin çaresini bulursunuz" görüşünü ifade eden Demirel, bugün Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının yanında temel hak ve özgürlüklerin kullanılması açısından da sorunlar yaşadığını savundu. Vatandaşın devletine güvenmesi, hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Demirel, şöyle devam etti:

"Türkiye, maalesef ekonomik sıkıntılarının yanında hukuk devletine yakışmayan şeyleri yaşıyor. Elinde neşteriyle her gün insanlara hayat veren, kalp nakleden, karaciğer nakleden büyük hekimleri, rektörleri vesaireyi ’sen devleti yıkacak çetenin içine dahil oldun’ diyerek hapishanelere götürürseniz bu da çok inciticidir. Sayın Profesör Mehmet Haberal gibi fevkalade değerli, dünyada tanınmış hekimin ve insanlığa hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan bir hekimin bugün ortaya konulan iddianameyle tutuklu olarak muamele görmesinden, ıstırap duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Ülkede kanunların mevcut olması yetmez, kanunların doğru uygulanması lazım. Suçu sabit değilken, suçlu muamele görmesi, ceza çekmiş olması hukuk devletine aykırıdır. Hukuk devletinin icaplarına uyulmasını istiyorum."