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Dünya

Terörü bırak milyon doları kap

Almanya'nın eski Kızıl Ordu Fraksiyonu teröristlerine silah bırakma karşılığında kişi başı 1 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü

06 Eylül 2008 03:00

Almanya Anayasayı Koruma Dairesinin (BfV), eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) teröristlerine silahlı mücadeleyi bırakmaları karşılığında kişi başına 1 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Der Spiegel dergisi, Köln kentindeki BfV'nin, 1980 yılı yazında RAF teröristlerine, silahlı mücadeleyi bırakmaları durumunda kişi başına bir milyon dolar ve kendilerine yeni bir kimlik vermeyi teklif ettiğini yazdı.

Örgüt kabul etmemiş

BfV görevlilerinin, bunun için teröristlerle irtibatları olduğunu bildikleri bazı örgüt sempatizanlarına mektup gönderdiği belirtildi.

Söz konusu görevlilerin mektuplarda kendilerini Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yetkilisi olarak tanıttıkları ifade edilen haberde, hiçbir RAF üyesinin bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

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