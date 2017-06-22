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Dünya
Deutsche Welle

Terörle mücadeleyi Rus diplomat koordine edecek

Birleşmiş Milletler'in yeni kurulan terör ile mücadele ofisinin başına Rus diplomat Vladimir Voronkov getirildi.

22 Haziran 2017 12:43

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan terör ile mücadele ofisinin başkanlığına Rus diplomat Vladimir Ivanovich Voronkov getirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör ile mücadeleyle ilgilenen 38 birimin çalışmalarının tek merkezden koordine edilebilmesi için terörle mücadele ofisi kurulmasına karar vermişti. BM'in yeni alt örgütünün kurulması geçen hafta genel kurulda kabul edilmişti.

Voronkov'un genel sekreter yardımcısı kademesiyle terörle mücadele biriminin başına getirilmesi Rusya açısından BM'de olduğu gibi terör ile uluslararası mücadelede de prestij artışı anlamına geliyor.

Vladimir Voronkov yüksek öğrenimini Moskova'da tamamladıktan sonra 30 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmıştı.

2008 – 2011 yılları arasında bakanlıkta Avrupa İşbirliği Bölüm Başkanlığı’nı yürüten Voronkov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'te Rusya büyükelçiliği görevinde de bulundu. Voronkov son olarak Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi teşkilatının idare heyeti üyeliğine atanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ afp/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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