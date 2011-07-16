Terörle mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz

T24- Resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, CNNTürk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Kahve Molası programına katıldı. Clinton, hem Payzın'ın hem de aralarında öğrenci, akademisyen, işkadını ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı katılımcıların sorularını yanıtladı.

Clinton'a ağırlıklı olarak Türk-Amerikan ilişkileri ve ifade özgürlüğüne ilişkin sıkıntılar soru olarak yöneltildi.

Clinton, çok sayıda gazetecinin tutuklanması ve internet üzerindeki kısıtlamalarla ilgili bir soru üzerine, "Türkiye güçlü bir ülke. Gözaltılar ve bu tip adımlar gerekli değil. Türkiye bunu yapmak zorunda değil. Her fikri dinleyebilirler" yanıtını verdi.

Türk hükümetinde görevli olsa ifade ve internet özgürlüğünden yana bir tavır takınacağını anlatan Clinton, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede bu konuyu da gündeme getireceğini söyledi.



Clinton, "Bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. Yine konuşacağım. Ama ben iki günlük ziyaretimin ardından gideceğim. Burada asıl görev size düşüyor. Yetkililerin karşısına çıkması gereken insanlar sizlersiniz" diye konuştu.



Yaklaşık bir saat süren program, Clinton'ın gecikmesi nedeniyle yarım saat geç başladı. Taksim'de bir restoranda çekilen ve canlı yayınlanan programa çeşitli üniversite, sivil toplum örgütlerinden gelenler ile genç kadın ve erkek iş insanları da sorularıyla katıldı. Programda ayrıca internet üzerinden yöneltilen sorular da Clinton'a soruldu.



İnternetten soru gönderen bir izleyici, 13 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından Türk ordusunun olası bir sınır ötesi operasyon düzenlemesi halinde ABD'nin tavrına ilişkin bir soru yöneltti.

Terörle mücadeleye destek

Clinton, "Biz Türk ordusunun PKK teröristleriyle mücadelesini destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Destek için Türk hükümetiyle her zaman görüşmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Bir katılımcının "Kürt sorununa, Kıbrıs'ta sunulan Annan Planı tarzında bir çözüm öneriniz var mı?" sorusuna da Clinton, "Türk hükümetine saygımız ve desteğimiz devam ediyor. Hükümetin, Türkiye'de yaşayan Kürt halkına yönelik politikalarını destekliyoruz. Bunun yanı sıra demokratik olarak seçilmiş Irak hükümetini de destekliyoruz. Oradaki Kürt politikalarını da destekliyoruz" diye cevap verdi.





Clinton, Türkiye’nin şu anda Arap Baharı nedeniyle bir değişim sürecinden geçen Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir model olabileceği yönündeki görüşünü de yineledi.

Bu yorumun üzerine söz alan bir katılımcı Clinton'a Türk demokrasisinin ciddi sıkıntılar yaşadığını ve bu durumda diğer ülkelere nasıl bir model olabileceğini sordu.







İş dünyası ile de görüştü



ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton, Türk iş dünyasının temsilcileriyle de biraraya geldi.





AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Clinton, Türkiye ziyareti kapsamında bulunduğu İstanbul'da, Conrad Otel'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Hasan Sert, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ve Coca Cola Türkiye Başkanı Galya Molinas'ı kabul etti.





Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Arap Baharı sonrasında özellikle Kuzey Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi için öncelik verilmesi gereken konular üzerinde durulduğu, Türkiye ile ABD arasında ve üçüncü ülkelerde yapılabilecek projelerin de değerlendirildiği öğrenildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Clinton'a ''Yeni Başlangıçlar için Ortaklar–Türkiye'' girişimi tarafından geliştirilerek uygulanan projeler hakkında bilgi verdi. TÜSİAD Başkanı Boyner, MÜSİAD Başkanı Vardan ve TÜMSİAD Başkanı Sert de konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.





Yeni Başlangıçlar için Ortaklar Projesi'ne özel bir önem verdiğini belirten Clinton, bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmaları ilgiyle izlediğini ifade etti.





Bu arada Clinton'un kabulünden önce iş dünyası temsilcileri, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Robert Hormats'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir sunum yaparak görüşlerini aktardı.

Sunumun ardından konuşan Hormats şu görüşleri dile getirdi:





''Türkiye'nin ekonomik gelişmişlik düzeyi, gerçekleştirilen projelerin içeriği ve hedef kitleye bakıldığında, Türkiye'de gelişmiş bir sivil toplumun olduğu açıkça görülmektedir. Türkiye, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere İslam dünyasına girişimciliğin geliştirilmesi için bir çok açından örnek olacak durumdadır. ABD ile Türkiye'nin ortak çalışma alanının sadece ikili ilişkileri değil, üçüncü ülkelerde de işbirliğini kapsaması gerekir.''