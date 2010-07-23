-TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Terörle mücadeleye bakışta çok daha kapsamlı, çok daha farklı yeni bir dönem olacak diye düşünüyorum'' dedi. Bakan Atalay, İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında toplanan Terörle Mücadele Koordinasyon Kuruluna gelişinde toplantıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay, bunun ilk toplantı olduğu hatırlatılarak, gündemde neler olduğunun sorulması üzerine bu toplantıyla Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının çalışmasının kurumsal bazda başlamış olacağını söyledi. Yeni müsteşarlığın yaptıklarının ve yapacaklarının toplantıda ele alınacağını bildiren Atalay, ''Çok farklı bir çalışması olacak. Daha analizci, daha derinlemesine bakışla ve çok boyutlu bakışla terörle mücadele stratejilerinin geliştirilmesinde hükümete yardımcı olacak, tekliflerde bulunacak'' diye konuştu. Müsteşarlığın diğer bir işlevinin de koordinasyon olacağını ifade eden Atalay, ''Belki en önemli görevlerinden birisi bu konuda ilgili kuruluşlarımız arasında koordinasyon sağlayacak. İşte o koordinasyonu sağlayacak da bu kuruldur'' dedi. Kurulda Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Adalet, Dışişleri bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'den yetkililer bulunduğunu hatırlatan Bakan Atalay, şunları kaydetti: ''Daha istikrarlı, daha sürekli, gerektiğinde uzmanlar seviyesinde de sürekli çalışmanın olacağı bir yapı burası. Burada doğrusu uzmanlığı çok önemli görüyoruz. Bütün bu kurumlarımızın bugüne kadar terörle mücadele konusunda, terör konusunda, teröristle mücadele konusunda birikimi olan bütün değerlerimizi de burada değerlendireceğiz. Onlardan da faydalanacağız. Bu manada yeni bir dönemdir diyebilirim. Terörle mücadeleye bakışta çok daha kapsamlı, çok daha farklı yeni bir dönem olacak diye düşünüyorum.'' Atalay, ''Özel hudut birlikleriyle ilgili çalışma gündeme gelebilir mi?'' sorusunu ''O farklı bazda çalışılıyor. Burada belki konuşmalar içinde gündeme gelebilir ama onun çalışması zaten sürüyor'' diye yanıtladı. Bakan Atalay, bu konuda gelinen noktanın sorulması üzerine de ''Onu ben açıklamayayım. Onu hem Milli Savunma Bakanımız hem Başbakanımız ve Genelkurmay Başkanımız zamanı gelince açıklar. Ama o konuda çalışma sürüyor. Ben şu anda o konuda ileri bir ifadede bulunmak istemiyorum'' dedi. Bir gazetecinin ''Meclis'in olağanüstü toplanması gündemde'' sözleri üzerine de Atalay, bunun gerektiğinde olabileceğini belirterek, ''Yani sırf o konuyu görüşmek üzere olabilir de. Başbakanımızın öyle bir ifadesi de oldu. Gerektiğinde olabilir'' şeklinde konuştu. -''HİÇ ÖYLE BİR BİLGİ VERİLMEDİ'' ''Son olaylarla ilgili bir istihbarat zafiyetinin söz konusu olup olmadığı'' sorusuna Bakan Atalay, ''Bazen basında bilgiler çıkıyor. Mesela dün bir gazetede İçişleri Bakanlığından üst düzey yetkili 'işte biz bilgi vermiştik' falan... İçişleri Bakanlığıyla ilgisi yok. İçişleri Bakanlığından hiç öyle bir bilgi verilmedi onu da burada ifade etmiş olayım'' karşılığını verdi Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na İçişleri Bakanı Atalay'ın yanısıra Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral İzzet Artunç, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Kudret Bülbül, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve diğer yetkililer katıldı.