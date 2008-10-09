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Politika

Terörle mücadele zirvesi sona erdi

Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 13.00'de başlayan Terörle mücadele toplantısı sona erdi. Yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

09 Ekim 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 13.00'de başlayan Terörle mücadele toplantısı sona erdi. Yazılı açıklama yapılması bekleniyor. 
Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Emre Taner, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve öteki ilgililer katıldı.

Toplantı öncesinde Başbakan Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile bir araya geldiği bildirildi.




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