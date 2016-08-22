Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı B.Ç., ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. B.Ç'nin, ‘FETÖ’, IŞİD, Hizbullah ve El Kaide gibi örgütler üzerinde çalışan 'C' büro amirliğinde de bir süre görev yaptığı da öğrenildi.

Hürriyet’in haberine göre, B.Ç.'nin, By Lock adlı cep telefonu uygulamasını kullandığı öne sürüldü. B.Ç.'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde FETÖ, IŞİD, Hizbullah ve El Kaide gibi örgütler üzerinde çalışan 'C' büro amirliğinde bir süre görev yaptığı da öğrenildi.