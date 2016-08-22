T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı gözaltına alındı

Müdür yardımcısının By Lock adlı uygulamayı kullandığı öne sürüldü

22 Ağustos 2016 19:27

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı B.Ç., ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. B.Ç'nin, ‘FETÖ’, IŞİD, Hizbullah ve El Kaide gibi örgütler üzerinde çalışan 'C' büro amirliğinde de bir süre görev yaptığı da öğrenildi.

Hürriyet’in haberine göre, B.Ç.'nin, By Lock adlı cep telefonu uygulamasını kullandığı öne sürüldü. B.Ç.'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde FETÖ, IŞİD, Hizbullah ve El Kaide gibi örgütler üzerinde çalışan 'C' büro amirliğinde bir süre görev yaptığı da öğrenildi. 

 

 

 

ETİKETLER

fetötemankaraemniyet müdüryardımcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24