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Dünya
Deutsche Welle

Terörle mücadele operasyonuna devam

Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasından kısa süre sonra ülkenin doğusunda çatışmalar başladı. Donetsk'de en az 35 kişinin öldüğü öne sürülüyor.

27 Mayıs 2014 13:23


Ukrayna'nın doğu kentlerindeki Rus ayrılıkçılar, Kiev yönetiminin düzenlediği terörle mücadele operasyonunda en az 35 kişinin öldüğünü öne sürdü. Ukraynalı yetkililer ise ölenlerin hangi taraftan olduğuna dair açıklama yapmadı.

Bölgedeki Rus ayrılıkçıların lideri Pavel Gubarev, pazartesi akşamı Kiev yönetimine bağlı birliklerin, Donetsk Havaalanı'ndan hastaneye taşınan Rus ayrılıkçıların bulunduğu kamyona ateş açtığını açıkladı. Kendisini Kiev yönetimi tarafından tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin valisi ilan eden Gubarev, 15 yaralı olduğunu belirtti.

Sağlık yetkilileri de Donetsk kentindeki çatışmada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisini doğruladı. Pazar günü seçilen Ukrayna'nın yeni Delet Başkanı Petro Poroşenko, terörle mücadele operasyonunu ağırlaştıracaklarını açıklamış, aynı zamanda Rusya ile de diyalog başlatılacağını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Ukrayna'nın yeni yönetimini tanıyacaklarını ancak yeni yönetimin terörle mücadele operasyonlarını sonlandırması gerektiğini ifade etmişti.

Brüksel'de yeniden Ukrayna gündemi

Ukrayna'daki seçim sonuçları Brüksel gündeminde de görüşülecek. Salı günü akşam saatlerinde AB devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek. Diplomasi çevrelerinde, Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması durumunda Rusya'ya yönelik daha sert yaptırımların da durdurulacağı görüşüldüğü bildiriliyor.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki doğalgaz anlaşmazlığı da devam ediyor. Taraflar doğalgaz fiyatları üzerinde henüz görüş birliğine varmadılar. İki ülke enerji bakanları ve AB Komisyonu yetkilileri pazartesi günü Berlin'de bir araya gelmiş ancak henüz fiyat konusunda uzlaşılamadığı açıklanmıştı. Görüşmelerin cuma günü ikinci bir turda devam edeceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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