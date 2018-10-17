Terörle Mücadele Kanunu'nun sınırları genişletildi; muhbirlere 200 bin liraya kadar ödül

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini, kimliklerini bildirenlerin ödüllendirilmesi uygulaması kapsamına, “suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı” olanlar da eklendi. Ödüller, ‘ihbarın niteliğine göre’ artabiliyor. Yönetmeliğe göre ödülün miktarı, aktarılacak bilgi, suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak belirleniyor. Ödül miktarı 200 bin lirayı geçemiyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre TBMM İçişleri Komisyonu’nda, “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kabul edildi. Genel Kurul’da görüşülecek teklif burada yeterli çoğunlukla kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı’nın da onayıyla yürürlüğe girecek. Kanun teklifinde yer alan bir düzenleme tartışmalara yol açtı. Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren soruşturmalarda ‘ihbarcı’ olan kişiler, ‘suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı’ olmaları durumunda ödüllendirilecek.

Ödül 4 milyona çıkabiliyor

“Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik”e göre belirlenen ödüller, ‘ihbarın niteliğine göre’ artabiliyor. Yönetmeliğe göre ödülün miktarı, aktarılacak bilgi, suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak belirleniyor. Ödül miktarı 200 bin TL’yi geçemiyor.



Yönetmelikte “Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, 4’üncü maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek ödül miktarının, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayıyla 20 katına kadar artırılabileceği belirtiliyor. Ödülün miktarı toplamda dört milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

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İstihbarata dev harcama!

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, istihbarat ve ihbar faaliyetleri üç ayrı kalem altında ödemeye bağlanıyor. 2018 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla MİT Müsteşarlığında çalışanlara 722,5 milyon liralık istihbarat personeli adı altında ödeme yapılırken muhbirlere 55 milyon lira ödül verildi.

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"Toplumun ruh sağlığını bozar"

TBMM İçişleri Komisyonu’nda ihbarcılığın ödüllendirilmesi ile ilgili maddeye itiraz eden HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, toplumsal sorunların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Düzenlemenin karşısında yer aldıklarını ifade eden Işık, “Toplum içerisinde muhbirliği, ispiyonculuğu özendirdiği için ve toplum sağlığını bozduğunu düşündüğümüz için buna karşı çıkıyoruz. Vatandaşı önce ekonomik olarak düşüreceksiniz, daha sonra da onu muhbirliğe özendireceksin ya da muhbirliğe mecbur bırakacaksın. Bu şekliyle toplum sağlığının bozulacağını düşünüyorum” dedi.

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İhbar etmemek suç değil mi?

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise AKP’li milletvekillerine, “Suçu ihbar etmemek zaten suç değil mi?” diye sordu. Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre suçu bildirmemenin suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin hapisle cezalandırıldığını söyleyen Özcan, “TCK, vatandaşımıza, işlenmekte olan bir suçu bildirme mükellefiyeti yüklemiş, hatta sadece yüklememiş, cezai bir müeyyide de getirmiş. Yani ‘işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ diyor. Bu nedenle böyle bir düzenlemeye gerek yok. Bu iki düzenleme birbiri ile çelişiyor” diye konuştu.