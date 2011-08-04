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Politika

TERÖRLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 19:35

-TERÖRLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Başbakanlık, 'Güvenlik Toplantısı'nda, son gelişmeler değerlendirilerek, terörle mücadele konusunun en geniş biçimde ele alındığını bildirdi.  Başbakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Başbakanlık Merkez Bina'da Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Genelkurmay Hareket Başkanı Korgeneral Abdullah Recep ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılımıyla bugün saat 12.00'de güvenlik toplantısı yapılmıştır.   Toplantıda son gelişmeler değerlendirilerek, terörle mücadele konusu en geniş biçimde ele alınmıştır.''

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