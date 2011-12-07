-Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Tasarısı benimsendi TBMM (A.A) - 07.12.2011 - TBMM İçişleri Komisyonu, ''tali'' komisyon olarak görüştüğü Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nı bazı değişiklikler yaparak benimsedi. Komisyon, tasarının isminin ''terörizmin finansmanı'' yerine, ''terörün finansmanı'' olarak değiştirilmesini kabul etti. Tasarı, Birleşmiş Milletlerin (BM) terör finansmanı konusundaki kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenliyor. Terörizme fon sağlanması veya toplanması kapsamına giren fiillerin tarif edildiği tasarı, belirtilen suçların işlenmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla terör örgütlerine veya teröristlere fon toplayan kişinin, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Bilerek veya isteyerek fon sağlayan kişiye ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor. Ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmayacak. Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi ve failin Türkiye'de bulunması halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın talebine bağlı olacak. BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak. Bu hüküm, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler hakkında uygulanmayacak. Tasarıda, yabancı bir devletin, ''Türk vatandaşı veya yabancının mal varlığının dondurulmasına ilişkin talebi'' ibaresi de verilen önergeyle değiştirildi. Buna göre, yabancı devletin; bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin Türkiye'den talepte bulunulması halinde, bu talebi Değerlendirme Komisyonu karara bağlayacak. Bu değerlendirmede, karşılıklılık ilkesi gözetilecek. Yabancı devlet hükümetinin, mal varlığının dondurulmasına ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili devletten teminat talep edebilecek. Komisyon, ayrıca, suçu işlediği hususundaki ''makul sebebin'' varlığını, ''yasal sebep'' olarak değiştirilmesini kabul etti. Değerlendirme Komisyonuna, mal varlığının dondurulması bakımından genel bir yetki veriliyor. Buna göre, Değerlendirme Komisyonu, terörizmi finanse ettiği veya terör faaliyetlerinde bulunduğu hususunda yasal sebeplerin varlığı durumunda kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan yabancı ülkelerdeki mal varlığının dondurulması için talepte bulunmasına karar verebilecek. Türkiye'de bulunan mal varlığıyla ilgili olarak ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Bu karar gereği için ilgili devlete bildirilecek. Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili olarak, Mal Varlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak. Önergeyle Değerlendirme Komisyonu'na Gümrük Müsteşar Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Müsteşar Yardımcısı'nın da yer alması benimsendi. Mal varlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her türlü tasarruf ve işlem hükümsüz olacak. Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması halinde, ayrıca bu tüzel kişiye 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Başkanlığa 40 kadro tahsis edilecek. Terörle Mücadele Kanunu'nun ''terörün finansmanı'' başlıklı, ''terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya toplayanların, örgüt üyesi olarak cezalandırılmasını'' öngören 8. maddesi yürürlükten kaldırılacak. Tasarıyla getirilen hükümler, tasarının yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihten önce Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan mal varlığının dondurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesinde de uygulanacak.