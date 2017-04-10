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Dünya
Deutsche Welle

Terörizm uzmanı: Avrupa'da başka saldırılar olabilir

Terörizm uzmanı Peter Neumann, Avrupa'da daha fazla terör saldırısı meydana gelebileceği konusunda uyardı. Neumann, IŞİD’in Batı’daki sempatizanlarını aktifleştirmeye çalışacağı görüşünde.

10 Nisan 2017 15:39

İsveç'in başkenti Stockholm’de Cuma günü düzenlenen kamyonlu saldırı, Londra ve St. Petersburg’un ardından son üç haftada Avrupa’da düzenlenen üçüncü saldırı oldu. Londra'nın önde gelen üniversitelerinden King's College'e bağlı Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'nin (ICSR) Başkanı Peter Neumann, Avrupa’da daha fazla terör saldırısına karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Alman kamu televizyonu ZDF'in bu sabahki haber programına konuk olan terörizm uzmanı Neuman, “IŞİD’in Batı’daki sempatizanlarını giderek daha fazla aktifleştirmeye çalışacağına inanıyorum” diye konuştu. "Her gün bir saldırı olur endişesi ile sokağa çıkmaktan korkmamak gerektiğini" vurgulayan Neumann, ancak Avrupalıların terör tehlikesi konusunda gerçekçi bir değerlendirmeye de sahip olmaları gerektiğini belirtti.

Neumann, güvenlik birimlerinin son altı ayda olduğu gibi aktif kalmaya devam etmesi gerektiğini de kaydetti. Güvenlik makamlarının terör tehlikesinin varlığını toplumda yeterince yaydığını ifade eden Neumann, ancak bu konuda hala daha fazlasının yapılabileceğini dile getirdi. Çözümün sadece kapasiteyi artırmak olmadığını vurgulayan terörizm uzmanı, aynı zamanda güvenlik birimlerininin şüpelilere ilişkin dosyaları biriktirmemesi gerektiğine dikkat eçekti. Neumann, terörle mücadele için "somut, uyumlu ve sistemli bir önleyici metoda ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

İsveç'te bir dakikalık saygı duruşu

Öte yandan İsveç'te bugün yerel saatle 12.00’de cuma günü hayatını kaybedenler anılacak. Kamyonlu saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

İsveç’in başkenti Stockholm’de cuma günü kamyonla düzenlenen saldırıda biri İngiliz, biri Belçikalı, ikisi İsveçli olmak üzere toplam 4 kişi yaşamını yitirmiş, dördü ağır 15 kişi de yaralanmıştı.

İsveç polisi, saldırının faili olduğu düşünülen 39 yaşında Özbek asıllı bir şüpheliyi gözaltına almıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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