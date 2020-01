Teröristlerin silah pazarı Balkanlar

Basında yer alan haberlere göre Paris'teki kanlı saldırılarda eski Yugoslavya'da üretilen Zastava M70 tipi iki saldırı tüfeği de kullanıldı. Aynı şekilde 7 Ocak 2015'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen baskında da Balkan kökenli silahlar kullanılmıştı. Nitekim kısa bir süre önce Kosova'da bir köye yapılan baskında çok sayıda kaçak silah ele geçirildi. Silah kaçakçısı çetenin İtalya'da da aktif olduğu ortaya çıktı.

Yugoslavya savaşı sırasında ve 1997'de Arnavutluk'taki cephaneliklerin yağmalanması sonucunda çok sayıda piyade tüfeği silah kaçakçılarının eline geçti. Sözkonusu silahlar karaborsaya düşünce, Batı Avrupa'da da el altından satılmaya başladı. Balkanlarda 300-500 euro arasında müşteri bulan Kalaşnikof tipi silahlar Avrupa'da iki bin euroya kadar satılıyor.

Brüksel merkezli "Flemish Peace Institut" (Flaman Barış Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'daki kaçak silahların büyük kısmı Balkanlardan getiriliyor. Araştırma ekibinden Nils Duquet Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, silahların farklı Balkan ülkelerinden gizlice Batı Avrupa'ya sokulduklarını belirterek, "Sırbistan, Hırvatistan, Bosna, Arnavutluk'tan söz ediyoruz. Bu ülkelerin çoğunun yasal olmayan silah ticareti sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Bu silahlar Balkan savaşından sonra elde kalanlar. Araştırmalarımıza göre Batı Balkan ülkelerinde yasal olmayan silahların sayısı yasal olanlardan daha fazla."

Avrupa için sorun teşkil ediyor

Bu durum tüm Avrupa için bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Balkanlarda hafif silahların istismarının önlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalar yapan Belgrad'daki South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC) örgütünden Ivan Zverzhanovski, silah ticaretinin teröristlerle de yapılıyor olmasından endişeli.

Zverzhanovski'nin endişesi Avrupa'daki farklı terör örgütlerinin Balkanları ucuz silah temin edebilecekleri ülkeler haline getirmesi. Paris'teki saldırılarda kullanılan silahların nasıl kaçırıldığı konusunda bilgilerinin bulunmadığını kaydeden Zverzhanovski buna karşın organize suç örgütleri aracılığıyla teröristlere de silah satıldığını söyledi.

Priştina'daki Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nden Kosovalı güvenlik uzmanı Burim Ramadani Balkanlardaki kaçak silah ticaretinin Avrupa için güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade ediyor. Ramadani, Balkan ülkelerindeki denetimsizliğin silah kaçakçılarının işlerini kolaylaştırdığını vurguluyor. Arnavutluk Enformasyon Merkezi'nin eski yöneticisi Fatos Klosi ise teröristlerin silahlar için yüklü meblağlar ödediklerini belirterek, "Böylece piyasada her zaman silah bulabiliyorlar. Balkanlarda suçluların ve teröristlerin bir karaborsa oluşturduklarını biliyoruz" dedi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede 200 bin ila 900 bin arasında kaçak hafif silah mevcut. Buna karşın iki milyon nüfuslu Kosovo'da BM raporuna göre 450 bin kaçak hafif silah var. Bosna'da ise bu rakamın 750 bin civarında olduğu söyleniyor. Arnavutluk'ta ne kadar silah bulunduğu ise kesin olarak bilinmiyor. Ama uzmanlar büyük miktarda silahın Arnavutluk'ta da el altından satılmayı beklediğini ifade ediyorlar. Rakamların büyük olması, Avrupa'da endişeyi de artırıyor.