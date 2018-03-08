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Teröristlerin saldırısında yaralanan çocukları Mehmetçik kurtardı

İbrahim MAŞE- Yılmaz BEZGİN/SURİYE, (DHA) - 'ZEYTİN Dalı Harekâtı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Cinderes kasabasına bağlı Dir Belut köyünde, teröristlerin roketli saldırısıyla yaralanan çocuklar, Mehmetçik tarafınd

08 Mart 2018 17:16

İbrahim MAŞE- Yılmaz BEZGİN/SURİYE, (DHA) - \'ZEYTİN Dalı Harekâtı\'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki Cinderes kasabasına bağlı Dir Belut köyünde, teröristlerin roketli saldırısıyla yaralanan çocuklar, Mehmetçik tarafından kurtarılıp, tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildi.
Türkiye\'ye roketlerin ateşlendiği nokta olan Reyhanlı\'nın karşısındaki Cinderes bölgesinde bulunan ve Mehmetçik ile ÖSO güçlerinin operasyonu sonucu teröristlerden temizlenen Dir Belut köyde yaşayan İlevi ailesi, geçen Pazar günü Dukan yolunda ilerlerken bulundukları araçları roketli saldırıya uğradı. Saldırıda Ayşe ve Muhammed İlevi çiftinin 3 çocuğu yaralanırken, yaşanan kargaşada 1 yaşındaki Abdullah da kayboldu. Başından yaralanan Esra ve 2 kardeşi askerler tarafından kurtarılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, Abdullah bebek için askerler arama çalışması yaptı. Çocuğun köyde kaldığını tespit eden askerler, Abdullah’ı tedavisi bittikten sonra yeniden köye dönen ailesiyle buluşturdu.
Terör örgütü PKK-YPG\'lilerin attığı roketin araca isabet etmesi ile 3 çocuğu yaralanan Muhammed İlev, \"Allah Türk askerinden razı olsun. Benim 3 çocuğumu roketle yaraladılar. Ayrıca amcamın eşini de vurdular. Çocuklarımın yaşları küçük. Türk askeri kendi araçları ile çocuklarımı ve amcamın hanımını alarak Reyhanlı’ya ve Osmaniye’ye hastaneye götürdüler. Reyhanlı’da çocuklarımı tedavi ettiler. Allah Türk askerini korusun, razı olsun. Biz sivil insanlarız. Buraya çalışmak için gelmiştik. 60-70 roketle bize saldırdılar. Türk askeri bizi PKK PYD terör örgütünden kurtardı. Şimdi rahat ve huzurluyuz” dedi.
Sağlık kontrolleri evde yapılan çocuklar, teröristlerden temizlenen Dir Belut köyünde yaşamaya devam ediyor.

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