Teröristlerin saldırısında yaralanan asker: En kısa zamanda görevime döneceğim

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde, PKK’lı teröristlerin havanlı saldırısında bacağından yaralanıp, tedavi sonrası Adıyaman\'ın Besni ilçesindeki ailesinin evine getirilen Sözleşmeli Piyade Er Sergen Akbudak (22), \"Biz değil, o şerefsizler korksun. En kısa zamanda görevime döneceğim\" dedi.

Şemdinli\'deki Kuzey Irak Sınır Karakolu\'na yönelik PKK’lı teröristlerin havan saldırısı sonucu sol bacağından yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Akbudak, ilk tedavisinin ardından Besni\'nin Çakırhüyük beldesindeki babaevine getirildi. Akbudak’ı ziyaret eden Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Çakırhüyük Belediye Başkanı Mithat Çetin ve belde halkı, aileye de \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.

Sözleşmeli Piyade Er Akbudak, tedavisinin tamamlanmasının ardından, en kısa sürede görevine döneceğini belirterek, \"En kısa zamanda iyileşip, arkadaşlarımın yanına döneceğim. Kalıcı bir rahatsızlığım yok, çok şükür. Bizim yolumuz belli, kazamız belli. Allah yolunda vatanımıza, milletimize hizmet ediyoruz; ekmek paramızı kazanıyoruz. Biz değil, o şerefsizler korksun. En kısa zamanda, görevime döneceğim\" diye konuştu.

\'OĞLUM VATANA FEDA OLSUN\'

İki oğlunun da asker olduğunu dile getiren baba Yücel Akbudak ise \"Oğlumuz gazi oldu. Bir tane daha var. O da asker ve yolda, geliyor. O da bu devlete, vatana feda olsun. Allah, askerlerimizi esirgesin; şehitlerimize Allah, rahmet eylesin. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

\'ARKADAŞI ŞEHİT OLDU\'

Sözleşmeli Piyade Er Akbudak\'ın annesi Perihan Akbudak da \"Allah; devletimize, askerimize, polisimize zarar- ziyan vermesin. Bizim oğlumuza bir şey olmamış, Allah’a çok şükür; ama şehit olan evlatlarımızın ailelerine Allah sabır versin. İki oğlum da sözleşmeli er. Biri Akçakale’de, biri de Hakkari Şemdinli’de. Oğlumun yaralandığını duymadım, ben tansiyon hastasıyım. Bana söylemediler. Ben oğlumu başka bir yerde, görevde biliyordum. Oğlumun arkadaşının şehit olduğunu öğrendik, üzüldük; fakat o esnada oğlum da yaralanmış\" diye konuştu.



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