Teröristlerin kaçtıkları köyde lav silahları ele geçti

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Mersava bölgesinde teröristlerin mevzilerde lav ve uzun namlulu silahlar ile mutfak tüpüyle yapılmış patlayıcı ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda hızla ilerleyen askerler, bölgeyi terk edip kaçan terör örgütlerinin mevzilerinde lav ve uzun namlulu silahlar ele geçirdi. Teröristlerin silahları bırakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Bir mevzide ise mutfak tüpü ile yapılmış patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. El yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.



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