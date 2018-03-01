T24 LogoT24 Logo
Gündem

Teröristlerin kaçtıkları köyde lav silahları ele geçti

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Mersava bölgesinde teröristlerin mevzilerde lav ve uzun namlulu silahlar ile mutfak tüpüyle yapılmış patlayıcı ele geçirildi

01 Mart 2018 13:11

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Mersava bölgesinde teröristlerin mevzilerde lav ve uzun namlulu silahlar ile mutfak tüpüyle yapılmış patlayıcı ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda hızla ilerleyen askerler, bölgeyi terk edip kaçan terör örgütlerinin mevzilerinde lav ve uzun namlulu silahlar ele geçirdi. Teröristlerin silahları bırakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Bir mevzide ise mutfak tüpü ile yapılmış patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. El yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUN Yılmaz BEZGİN REYHANLI Hatay DHAHATAY ReyhanlıSuriye MersavaTürk Silahlı KuvvetleriOcakSuriye AfrinDalı HarekatıTeröristlerinBirEYP bulundu ElFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24