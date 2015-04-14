'Teröristlerin çoğu Müslümandır'



Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'in pazartesi günü Pegida gösterisine katılıp konuşma yapması nedeniyle kent genelinde güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. Dresden'de yaklaşık 1500 polis görev yaptı. Bu kadar çok polis çevredekileri de huzursuz etmişti. Tren istasyonunda yaşlı bir adam öfkeyle, “Polis suçlularla mücadele etmeli, birkaç Nazi yüzünden kenti işgal etmemeli” diye söylendi.

Yaşlı adam artan güvenlik önlemlerini onaylamasa da Pegida hareketiyle benzer görüşlere sahipti. Dresdenli yaşlı adam kentin yabancılarla dolduğunu ve onlardan kurtulmak gerektiğini dile getiriyordu.

Tren istasyonundan birkaç blok ötede ise aşırı sağ karşıtı üç farklı gösteri yapıldı. Polis bu gösterilere 3 bin kişinin katıldığını kaydetti. Jakob Gralmann adlı genç bir öğrenci, Nazilere buranın onların kenti olmadığını göstermek istediklerini söyledi. İstediklerini yapamayacakları yönünde bir sinyal göndermek istediklerini belirtiyordu genç adam. Dresden Yabancılar Danışma Konseyi üyesi 50'li yaşlarındaki Hüseyin Cinah da yaşadıklarını anlatmak istedi. 30 yıl önce Dresden'a taşınan Cinah, artık kendini kentte güvende hissetmediğini belirtti: “İki kez sözlü saldırıya uğradım. Çok kötü kelimeler kullanıldı. Ülkeyi terk etmem gerektiği, bu ülke için bir utanç kaynağı olduğum söylendi. Bir keresinde tramvayda yaşlı bir adam, ben bindikten sonra “Müslümanların hepsi bir araya getirilip ülkeden atılmalı” dedi.”

Wildersli gösteri ise daha haftalar öncesinden duyurulmuştu. Organizatörler 30 bine yakın katılımcı bekleseler de ilgi beklenildiği kadar olmadı. Barikatlar arkasındaki gösteriye katılan Pegida üyelerinden bazıları Angela Merkel'i Hitler olarak gösteren afişler taşırken, bazı pankartlarda da iltica arayanların istenmediği ve mümkün olduğu kadar çabuk geri dönmeleri yazıyordu.

Orta yaşlı bir gösterici Pegida'nın talepleriyle aynı fikirde olduğunu ancak aşırı sağ ya da Neonazi sempatizanı olmadığını vurguladı. Ona göre Pegida basın tarafından yanlış anlaşılmıştı. Adını vermek istemeyen adam, Almanya'nın kısa bir süre içinde İslamlaşmasından korktuğunu söyledi: "20 yıl sonra örtünerek mi sokağa çıkmak istiyorsunuz? Ya da sokakta yanınızda bir erkek yok diye taşlanmak mı? Bunu istiyor musunuz? Ben bunları çocuklarım ve torunum için istemiyorum.”

Pegida gösterisine katılanlar arasında sadece İslamlaşma korkusu taşıyanlar değil, Euro karşıtları, ABD-AB serbest ticaret anlaşması karşıtları ya da Almanya'nın Rusya politikasını eleştirenler de vardı.

Hollandalı politikacı Wilders, sahneye çıktığında ilk olarak “totaliter İslam” ve IŞİD'i kınayan açıklamalar yaptı. Wilders, Almanların çoğunun İslam'ın Almanya'ya ait olmadığına inandığı görüşünde olduğunu söyledi. Bu sözlerin ardından meydanda büyük bir alkış koptu.

Benzer bir alkış sesi ve uğultu, Wilders “Bütün Müslümanlar terörist değildir ancak teröristlerin çoğu Müslümandır” dediğinde de duyuldu. Wilders ayrıca Avrupa'nın Schengen'den vazgeçip yeniden ulusal sınır kontrolleri uygulaması getirmesi gerektiğini savundu.