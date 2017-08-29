T24 LogoT24 Logo
Gündem

Teröristleri İHA buldu, jandarma vurdu

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta jandarma tarafından düzenelen 'Şehit J

29 Ağustos 2017 15:19

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta jandarma tarafından düzenelen \'Şehit J. Üçvş. Serdal Uyanık 2017- 67 Operasyonu\'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 2 tüfek, bir tabanca, 3 el bombası ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından 26 Ağustos günü ‘Şehit J. Üçvş. Serdal Uyanık 2017- 67 Operasyonu’ icra edildi. Muş\'un Kızılağaç Beldesi\'nin Reylim Yaylasında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen bölücü terör örgütü elemanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist, etkisiz duruma getirildi. Olay yerinde terör örgütü militanlarına ait 1 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 M-15 Piyade Tüfeği, 1 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve şarjör, 3 el bombası, el ve sırt telsizi, 11 bin 200 TL eve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUŞ DHAMUŞSerdal UyanıkOperasyonuTeröristlereValiliktenJandarma KomutanlığınaAğustosMuş Kızılağaç Beldesi Reylim YaylasındaOperasyondaOlayKalaşnikof Piyade TüfeğiM15 Piyade TüfeğiTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24