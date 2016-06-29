Teröristleri havalimanına getiren taksici ifade verdi

Atatürk Havalimanı saldırısını yapan 3 teröristi havalimanına götüren taksicinin ifadesine başvuruldu. Taksici ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 saldırganı havalimanına götüren taksici tespit edilerek ifadesi alındı. Saldırganı havalimanına getiren taksicinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında saldırganlarla ilişkili olduğu tespit edilen iki adrese baskın yapılarak arama yapıldığı öğrenildi. Bu arada saldırının ayrıntılarına da ulaşıldı. Yapılan çalışmada, üç saldırganın aynı taksi ile havalimanına geldiği, bir saldırganın dış hatlar geliş, iki saldırganın da dış hatlar gidiş tarafına gittiği tespit edildi.



Alt kattan kaçanları hedef aldılar



Alt katta bulunan dış hatlar geliş terminaline giden saldırganın önce ateş ettiği, ardından da kendini patlattığı, hemen ardından da dış hatlar gidiş terminaline giden iki saldırganın harekete geçtiği, birinin Glock marka silahla, diğerinin de Kalaşnikof marka silahla ateş ederek X-Ray cihazını geçerek içeri girdiği belirlendi. İçeriye giren iki saldırgandan birinin dış hatlar geliş terminalinin bulunduğu merdivene doğru yöneldiği, alt kattaki patlamadan kaçanları hedef aldığı, ardından da kendini patlattığı belirlendi. Diğer saldırganın da üst katta kalarak kendini burada patlattığı tespit edildi.



Patlamamış iki el bombası bulundu





Olaydan sonra iki adet patlamamış el bombası bulundu. Menşei henüz tespit edilemeyen el bombalarından biri saldırganların el çantasında diğeri de olay yerinde bulundu.