'Teröristleri evimde sakladım'



Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli örgüt mensupları, 2000-2010 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Polis memuru Michèle Kiesewetter, NSU terörüne kurban gidenler arasında yer alıyor.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, NSU mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 38 yaşındaki Mandy S. dinlendi. Mandy S., 1998 yılından itibaren polis tarafından aranan NSU mensupları Beate Zschäpe, Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın Chemnitz'deki bir evde saklanmalarına yardımcı olduğunu söyledi. "Yoldaşlık düşüncesiyle" hareket ettiğini belirten Mandy S. Beate Zschäpe'ye sağlık sigortası kartını verdiğini de itiraf etti. NSU mensuplarının farklı bir isim ve verilerle başvuruda bulunduğu kimlik kartını nüfus müdürlüğünden teslim aldığını kabul etti.

NSU hücresinin hayatta kalan tek sanığı Beate Zschäpe'nin Mandy S. ismini izleyen yıllarda birçok kimlik belgesinde kullandığı belirlenmişti. Mandy S., NSU mensuplarıyla 1998 sonrasında herhangi bir bağlantı içinde olmadığını savunsa da Zschäpe'nin 2011 yılında, delilleri yok etmek amacıyla yaktığı Zwickau'daki hücre evinde, Mandy S'nin telefon numarasının yazılı olduğu bir not ele geçirilmişti. Mandy S. duruşmada, NSU mensuplarının telefon numarasını nereden edindiklerini bilmediğini söylemekle yetindi.