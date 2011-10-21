-Teröristlere çok sert cevap vereceğiz UŞAK (A.A) - 21.10.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Temizlik harekatı başladı. Teröristlere çok sert şekilde cevap vereceğiz'' dedi. Bakan Eroğlu, Uşak Valilisi Özdemir Çakacak'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkede 30 yıldır ''terör belası'' bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin başındaki terör belasının, ''sadece terör örgütünün marifeti olmadığını'' belirten Eroğlu, ''Terörü destekleyen ülkeler, istihbarat birimleri var. Bu devletlerin isimlerini vermek doğru değil. Bunu herkes biliyor. Komşu olsun, Avrupa'dan olsun, bazı ülkeler teröre tam destek veriyor. Onları eğitiyor, mayınları, silahları tedarik ediyor. Bunların hepsini biliyoruz. Terör belası onların marifeti. Bunlarla mücadele ediyoruz. Karşımızda sadece terör örgütü olsa işimiz daha kolay'' diye konuştu. Eroğlu, Hakkari'deki hain terör saldırısının ardından terör örgütüne en ağır şekilde cevap verileceğini, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geniş çaplı sınır ötesi operasyon başlattığını anımsatarak, ''Hakkari'deki saldırının ardından şanlı ordumuz, 22 taburla 5 noktada hava destekli bir operasyon başlattı. Bunların içinde aslanlar var, yiğitler var. Bu askeri birliklerin çoğu özel kuvvetlere mensup komandolardan oluşuyor. Temizlik harekatı başladı. Teröristlere çok sert şekilde cevap vereceğiz. Cevabı çok ağır olacak. PKK'nın son çırpınışları. Şu unutulmamalı, PKK'ya karşı silahlı mücadelemiz devam edecek'' dedi. Veysel Eroğlu, Türkler ile Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığını, Kurtuluş Savaşı'nda verilen şehitlerin topraklarda ''koyun koyuna yattığını'' vurgulayarak, ''PKK, bizim kardeşlerimiz olan Kürtlerin en büyük düşmanıdır'' diye konuştu.