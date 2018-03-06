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Teröristlerden temizlenen Raco sokakları

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de destek verdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en yoğun çatışmaların yaşa

06 Mart 2018 14:46

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de destek verdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en yoğun çatışmaların yaşandığı Raco\'nun merkezine yapılan operasyonu sadece DHA muhabiri izledi. Kameraya yansıyan görüntülere çatışmaların şiddeti yansıdı.
Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik 46 gündür sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK\'nın havadan ve karadan yaptığı temizlik çalışmalarının ardından ÖSO güçleri, kuşatma altına aldığı Raco\'ya girdi. Sivillerin terk ettiği Raco merkezde teröristler çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Kent merkezine ÖSO\'nun öncü grubu ile giren DHA muhabiri çatışmaları çeşitli kameralar ile görüntüledi. Zaman zaman küçük kameralar kullanan İrfan Sapmaz zaman da daha profesyonel kameraları ve zaman zaman cep telefonları ile çekimler yapmak zorunda kaldı. 
100 METREYİ ZIRHLI ARAÇLAR İLE GEÇMEK ZORUNDA KALDI 
Raco kent merkezindeki çatışmalar öylesine şiddetliydi ki bir sokaktan diğer sokağa geçmek neredeyse imkansızdı. Bu sokaklar arasındaki mesafeler ise zaman zaman ÖSO güçleri ile birlikte zırhlı araçlar ile geçmek zorunda kalındı. Zırhlı araçlar içerisindeki 100 metrelik kısa mesafelerde görüntülendi.
Raco kent merkezinde hiç sivil yer almazken, sivillerin boşalması ile birlikte sahipsiz kalan köpeklerin sıcak çatışmalar içerisinde korku ile ÖSO askerleri arasında kendilerine sığınacak yerler aradığı dikkat çekti. 
ÖSO Livai Şimal Grubu Komutanı Abdullah Halil Raco harekatını yöneten komutan olarak DHA muhabirini sürekli olarak yanında götürerek çatışmanın en sıcak anlarının görüntülenmesine özel çaba harcadı. Sık sık DHA muhabirini şehirdeki hareketlilik ile bilgilendirdi.
BİNA İÇLERİNDE ARAMALAR
Bu arada henüz kente yeni girildiği için binalarda kimlerin olup olmadığı sık sık kontrol edilmeye çalışıldı. DHA kamerası da bu sıcak anları ve evlerin içerisindeki aramaları görüntüledi. ÖSO askerleri mümkün olduğu kadar evlerin kapılarına veya çeşitli yerlere düzenlenen tuzaklara karşı son derece dikkatli hareket etmeye çalıştı. 
Öte yandan kent merkezinde sürekli olarak ÖSO güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin yerinin bulunması için drone kameralar kullanıldı. Kameralar ile yerleri ve bulundukları binalar tespit edilen teröristlere operasyonlar düzenlendi.

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