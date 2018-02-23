Teröristler, Mersawa'da 3 kilometrelik hendek kazmış

Mehmet YİRUN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Mersawa bölgesinde teröristlerin iş makineleriyle kazdıkları 3 kilometrelik hendek ortaya çıktı. \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla güvenli hale getirilen bölgedeki teröristlerin, iş makinelerini bırakıp kaçtıkları belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında teröristlerden temizlenen yerleşim alanlarındaki bombalı tuzaklar ediliyor. PYD/PKK’dan temizlenen Mersawa bölgesinde, teröristler tarafından kazılan 3 metre derinliğinde, 6 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda hendek ortaya çıktı. Teröristlerin kazıyı yarım bıraktığı ve hendekte 1 iş makinesi, jeneratör ve çok sayıda kullanılan malzemeyi bırakıp kaçtıkları belirlendi. Malzemelere el konuldu.



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