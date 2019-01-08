Teröristler hendek kazarken tuzakladıkları mayın patladı (Tekrar)

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye\'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe kırsalında PKK/YPG\'li teröristlerin hendek kazdığı iş makinesi, tuzakladıkları mayının üzerinden geçti. Patlamada, 1 terörist yaralandı.
Türkiye\'nin Fırat\'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesi Rasulayn\'da hendek kazan PKK/YPG\'li teröristlerin kullandığı iş makinesi, önceden araziye tuzakladıkları mayının üzerinden geçti. Mayının infilak etmesi sonucu iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, 1 teröristin ise yaralandığı öne sürüldü.
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